"Puedo caminar por Pachuca sabiendo que hice lo correcto": Tellería

PACHUCA.- "Seguiré dando la cara y no tengo nada que esconder. Yo puedo caminar por Pachuca sabiendo que hice siempre lo correcto", expresó Yolanda Tellería Beltrán, expresidenta municipal al responder por la resolución que la inhabilitó por un año para ocupar cargos públicos.

Por ello, anunció que apelará ante la Contraloría Municipal la resolución del juicio PRA/015/2020, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en la que se le acusó de crear "indebida y arbitraria" la plaza denominada "Enlace General Administrativo", adscrita a la Secretaría de Administración.

Me llama la atención la forma tan irresponsable en la que se presenta la información por parte del Concejo Municipal de Pachuca. Esta es la primera instancia y no ha terminado... no es la resolución definitiva", expresó en conferencia de prensa.

La exalcaldesa emanada del PAN agregó "no firmé, ni instruí y, por supuesto, no existe la creación de ninguna plaza por la cual se me inició este procedimiento. Si se hubiese creado esta plaza, no existirían irregularidades en la creación ya que siempre estuvimos atentos a que todo estuviera presupuestado y autorizado".

VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO

Al vislumbrar que esta resolución en su contra "la veía venir", señaló que no va a permitir que se utilice su nombre ni el de la administración 2016-20202 para presentar algún supuesto asunto ilegal.

Voy a combatir de manera legal la resolución y las acciones que perjudiquen mi imagen y la administración, no permitiré que manchen mi nombre y afecten a mi persona. No sé vale que por tratar de justificar su trabajo, hagan acusaciones sin sustento, propiciando violencia política de género", expresó.

Pese a las acusaciones en su contra, dijo, "estaré con la cabeza en alto y daré la cara a lo que se requiere pues tengo la conciencia tranquila y creo que puedo seguir mi camino por los diferentes trayectos que puedan surgir".

Lo anterior lo dijo tras ser cuestionada sobre si buscara participar en el proceso electoral para la renovación de diputados locales y federales en Hidalgo.

Yo pediría a la administración que hoy está llevando las riendas de Pachuca, que pongan atención en la gobernabilidad, no solo en los baches. Gobernar es todo y han dejado muchos que desear: es el caso de los ambulantes, de la basura y del alumbrado público... no todo son baches y es por eso que la ciudadanía les va a reclamar".

sjl