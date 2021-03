Pueblos Mágicos, pero con carencias

Si una a persona le dan un balazo o se quiebra el brazo la tienen que llevar hasta Ixmiquilpan. A veces no tienen el medicamento y te mandan a Zimapán y tienes que pagar un taxi. El hospital de Zimapán sólo trabaja el primer nivel de atención. Ahora que se vino lo del covid-19, lo adaptaron por parte del Ejército, pero no tenía drenaje, no tenía doctores. Debería estar funcionando desde hace cinco años", señaló uno de los pobladores.