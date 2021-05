Proyecto de Irene Soto en Chapantongo suma más simpatizantes

CHAPANTONGO.- La candidata a diputada federal por el distrito V, Irene Soto, invitó a las familias de Chapantongo a sumarse al proyecto que representa Va por México el próximo 6 de junio.

Durante la reunión, el ex presidente municipal y líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sotero Santiago Santiago, refrendó su apoyo a la candidata.

"Hoy me deslindo en su totalidad del PVEM, por la razón de que no puede ser posible que alguien ocupe este partido para obtener beneficios personales, les pido no dar ni un voto al partido ni a la coalición que hoy quieren aprovecharse de las necesidades de la gente para obtener el poder", señaló.

Por su parte, Irene Soto manifestó que llegará al Congreso a "proponer, crear y enriquecer aquellas iniciativas que necesitan los hidalguenses" y exhortó a los chapantonguenses a no dejarse utilizar cómo un medio para que otros obtengan cargos públicos.

Se necesitan representantes comprometidos, que tomen decisiones que beneficien a la mayoría y que cumplan con todas las propuestas que en campaña prometían (...) y no aquellos políticos que una vez que obtienen el cargo público que deseaban, la gente no vuelve a saber de ellos y cuando acuden tocar su puerta nunca abren y se olvidan de quien los apoyó durante la campaña".

Finalmente Irene Soto declaro que el proyecto que encabeza en el distrito V cada vez va adquiriendo más simpatizantes, cada vez son más quienes fortalecen la coalición del PAN, PRI y PRD.

Recordó que las últimas encuestas posicionan a la coalición Va por México a la delantera rumbo a las elecciones del 6 de junio.

jgp