Proponen ley en materia de desaparición de personas en Hidalgo

El proyecto de ley contempla la creación de un Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas. (Foto: Collage)

PACHUCA.- Los diputados locales Asael Hernández Cerón y Crisóforo Rodríguez Villegas presentaron una iniciativa para crear la Ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares estatal.

La propuesta de ley contempla que en el caso de reporte de desaparición de niños y adolescentes se inicie una carpeta de investigación y se emprenda una búsqueda especializada de manera inmediata.

También se propone la creación del Mecanismo Estatal para coordinar los trabajos en la materia, el cual estaría presidido por el titular de la Secretaría de Gobierno y se integraría por el procurador general de justicia, el comisionado de búsqueda de personas, integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda estatal, entre otros funcionarios del gobierno estatal, así como del poder legislativo y judicial.

Se contempla la creación de grupos de búsqueda, los cuales estarían a cargo de la Comisión de Búsqueda e integrados por servidores públicos especializados en la materia.

En caso de aprobarse la iniciativa, todas las instituciones de seguridad pública estatales y municipales deberán contar con personal especializado en la búsqueda de personas. Mientras que el gobierno de Hidalgo deberá constituir el Fondo Estatal de Desaparición para que la Comisión de Búsqueda cuente con recursos para llevar a cabo sus acciones.

Asimismo, se deberá crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas y No Reclamadas, el Banco Estatal de Datos Forenses y el Registro Estatal de Fosas.





sjl