Prometieron río limpio para atraer turismo en Huasca; solo hay moho y basura

PACHUCA.– La administración municipal de Huasca invirtió 1.5 millones de pesos en una planta de tratamiento de aguas residuales para limpiar el río que atraviesa el centro del pueblo mágico y así reactivar el turismo; pero el cuerpo de agua tiene moho, basura y mal olor donde se prometió que habría peces.

Desde el primer semestre de 2021, Francisco Mayoral Flores anunció una planta de tratamiento en el barrio La Palma, a 10 minutos de la cabecera municipal, donde se junta la corriente de agua proveniente del río Negro y el Istula.

La infraestructura serviría para mitigar la contaminación causada por las descargas del drenaje e incentivar el turismo en el centro, pero ni los habitantes ni comerciantes han percibido un cambio.

LA PROMESA DE AGUA LIMPIA

El cuerpo de agua que atraviesa el centro de Huasca surge de la unión del río Negro y el río de Istula, cuyas corrientes bajan del cerro El Zembo y de Bermúdez. Entre estas dos zonas se ubica la localidad de La Palma.

En esta comunidad de 140 habitantes se edificó una planta de tratamiento para mitigar la suciedad del río central del pueblo mágico. Los pobladores notaron los trabajos de construcción a partir de 2021.

Actual planta de tratamiento de agua ubicada en la localidad La Palma, Huasca de Ocampo

El alcalde Francisco Mayoral argumentó que la infraestructura tendría sede en la zona porque es donde inicia el problema de contaminación por las descargas del drenaje.

"Vamos a lograr que este río sea de agua limpia, que tenga peces y que reactivemos en esa zona los servicios turísticos, la intención es que, en dos o tres meses máximos, corra agua limpia en nuestro río", dijo en el mes de junio de 2021 a través de un video que divulgó en redes sociales de la presidencia municipal.

Desde aquel anuncio ya pasaron más de siete meses. Al respecto, la alcaldía informó a través de su área de prensa que actualmente la planta tratadora de agua en La Palma ya estaba en funcionamiento.

Descargas de aguas negras al riachuelo que se forma de los afluentes Negro e Istula

Sin embargo, por el río no pasa líquido limpio, sino aguas grises que desprenden olor a podrido que deben aguantar los habitantes que caminan a un costado del riachuelo, pues es el acceso principal para llegar al centro donde están los negocios, escuelas, el centro de salud y el transporte público.

Son porquerías, a mediodía no se aguanta la apeste, por ahí los niños bajan a la escuela, incluso dijeron que iban a sembrar árboles de manzanas, pero sigue la peste (...) No hay peces, solo excremento de las personas que echan sus cosas", expresó uno de los habitantes oriundo de La Palma.

El poblador, de más de 50 años de edad, comentó que el problema de contaminación no es reciente y estimó que el agua del río empezó a ensuciarse hace dos décadas y se fue agudizando con los años.

Descargas de aguas negras sobre el río

Asimismo, refirió que no es la primera ocasión que las administraciones municipales realizan trabajos sobre plantas de tratamiento, ya que en La Palma hay otra que se ubica a unos dos kilómetros de la que se edificó recientemente.

Lee también en LSR Hidalgo: Recorren terreno de refinería ´fallida´ para nuevo Hospital del IMSS en Tula

Al visitar la zona se constató que hay una infraestructura similar, pero los vecinos indicaron que desconocen si continua en funcionamiento, mientras que alrededor de las cajas hay maleza y excremento de los animales que atraviesan por la zona para llegar a los pastizales.

Antigua planta de tratamiento de agua ubicada en la localidad La Palma, Huasca de Ocampo

MOHO EN RÍO DEL PUEBLO MÁGICO

La planta tratadora de La Palma a su vez serviría para limpiar el río que atraviesa el pueblo mágico y así aumentar la afluencia turística, pero debido a la suciedad, los comerciantes que tienen puestos de comida y artesanías a un costado de la iglesia se negaron a trasladarse.

Comerciantes instalados en el centro de Huasca

Para visitar el río hay un acceso con escaleras, cerca de la presidencia municipal de Huasca. Al bajar es posible ver el cuerpo de agua.

Acceso al río que atraviesa el pueblo mágico de Huasca

El afluente pasa bajo un puente que conduce a un lugar denominado Las Planchas, una infraestructura techada donde Raquel, una vendedora de antojitos mexicanos, se negó a vender cuando la alcaldía se lo planteó a ella y a varios comerciantes.

A esa parte no le ponen mucho empeño, las autoridades querían o quieren no sé si todavía pretendan, pasar los puestos para allá, pero está muy sucio, yo en lo personal como que no quedaría conforme, no me iría al igual que mis compañeros, además solo corre mucha agua cuando llueve, pero prácticamente siempre está así de sucio", dijo.

Taza de baño en el río de Huasca

Sobre el río que atraviesa el centro de Huasca hay hojas que se caen de los árboles que rodean el cuerpo de agua, también basura, en su mayoría plásticos como botellas de refrescos. Incluso, hay una taza de baño rota, sumergida entre el moho que suelta olor a podrido.

(Pie de foto. Hojas, Moho y basura en el río de Huasca de Ocampo)

LA CONTAMINACIÓN DE RÍOS

Cinco meses previos al escenario actual del río, la administración municipal reconoció el problema de contaminación y el alcalde refirió, en la glosa de su primer informe, que la planta tratamiento de La Palma ayudaría.

Si por algo van a recordar a nuestro gobierno será porque vamos a resolver el gran problema de contaminación que tenemos, tenemos nuestros ríos y aguas contaminadas, es por eso que hemos empezado a hacer plantas de tratamiento, incluso una en el barrio de La Palma, donde ahora gracias a eso, vamos a poder usar Las Planchas, un espacio abandonado".

Turistas recorriendo la infraestructura por donde pasa el río

A finales de diciembre de 2021, el presidente municipal Francisco Mayoral también refirió que las corrientes en la región se han contaminado por la falta de infraestructura en la red de drenaje y la descarga de aguas grises que hacen algunos habitantes y la industria del sector turístico.

También informó que el municipio invirtió más de un millón y medio de pesos en la planta de tratamiento; esto, tras anunciar un espectáculo de luz, danza y sonido que se desarrolló durante diciembre de 2021 y enero de 2022.

Al respecto, LSR Hidalgo solicitó los contratos del proyecto vía transparencia, así como entrevistas con autoridades municipales; el área de comunicación social solo refirió que la planta de La Palma ya estaba en funcionamiento.

Fotografías de Lorena Rosas





sjl