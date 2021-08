Promete AMLO concluir ampliación de carretera Pachuca-Huejutla en su sexenio

PACHUCA.- Esta mañana en el hospital rural No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Huejutla de Reyes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió el total de la ampliación de la carretera de Pachuca- Huejutla, y aseguró que se autorizarán los recursos para concluirla en su sexenio.

López Obrador dijo que ya conversó sobre el tema con el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, el hidalguense Arturo Herrera, “pero que no falte presupuesto, porque si no, no nos va alcanzar el tiempo”, ya que la realización del proyecto podría llevar de 4 a 5 años terminarlo, según el presidente.

“Llamé al (entonces) subsecretario de Hacienda, le dije un compromiso, allá en tu tierra, de ampliar el camino de Pachuca a Huejutla, ayúdame, dale seguimiento”, contó AMLO.

“No es un asunto nada más de presupuesto, es un trabajo que requiere tiempo”, mencionó al hacer referencia a que la carretera consta de un aproximado de 200 kilómetros, además de las complicaciones de la orografía de la sierra hidalguense.

APOYOS EN HUEJUTLA

AMLO, acompañado por el gobernador Omar Fayad, habló sobre las cifras que existen en cuanto a los apoyos de los programas para el Bienestar social en Huejutla, e hizo referencia a que con esto “ya inicio la cuarta transformación”, que consiste en acabar con la "corrupción e impunidad" y con "los lujos en el gobierno" para generar el “bien del pueblo”.

“Se están entregando los apoyos”:

A adultos mayores, de 11 mil 559 personas, se han entregado 9 mil 16 apoyos, lo que representa el 78 por ciento; y 173 millones de pesos están destinados a este programa en el municipio.

Para personas con discapacidad, de 2 mil 659 infantes que se tienen contemplados, se han entregado mil 612, el 61 por ciento del total.

Sobre las becas para educación básica (primaria-secundaria), se han entregado 6 mil 699. La meta en este rubro son 13 mil 182 becas, por lo tanto hay 51 por ciento de avance, expuso.

En el nivel medio superior hay con un total de 6 mil 254 becas a entregar, de mil 600 pesos bimestrales, de las cuales se han repartido 5 mil 45, un 87 por ciento.

En el nivel superior, 2 mil 125 estudiantes han recibido la beca de 2 mil 400 pesos mensuales; en total serán 2 mil 469 los beneficiarios, por lo tanto se ha entregado un 86 por ciento.

Por Jóvenes Construyendo el Futuro serán mil 392 apoyos, de los cuales 859 jóvenes ya están inscritos y recibiendo la beca. A nivel nacional serán 700 mil beneficiarios y se tiene previsto un recurso de 44 mil millones de pesos, precisó.

Apoyos en el campo son 5 mil 42 productores en total los que se verán beneficiados, de los cuales mil 964 ya recibieron el apoyo (39 por ciento).

Estas son las cifras dadas por el presidente de México, además agregó que los apoyos serán directos a través de tarjetas que tendrán los beneficiarios, “no habrá intermediarios, porque así no no llegan (los programas) o llegan con moche”.

Mejorar IMSS bienestar, una empresa nacional de telecomunicaciones para dotar de internet a todos; reforzar Bansefi, para que puedan hacer sus operaciones en los pueblos más apartados; programas de tandas, 909 créditos en Huejutla para reactivar la economía y abrir más universidades son de los compromisos, afirmó el presidente.

Agregó que no faltarán medicamentos, "pues en algunos hospitales no hubo, ya que se robaban hasta el dinero para las medicinas", se acabarán los monopolios en la compra de insumos; no faltarán médicos y enfermeras en los hospitales, y se descentralizarán los servicios: “los especialistas que trabajen en la sierra va a ganar más que el que trabaje en Pachuca”.

EL HUACHICOL SE ACABÓ PRACTICAMENTE: AMLO

López Obrador declaró que “el huachicol se acabó prácticamente”, pues aseguró que se ha evitado la fuga de 50 mil millones de pesos, de los 65 mil millones que se contabilizó el año pasado en pérdidas.

De 800 pipas robadas bajó a 40, se redujo un 95%” expuso el mandatario.

Externó que una de las situaciones que más le duelen, en lo que va de su gobierno, es la explosión que hubo en Tlahuelilpan, que el pasado 18 de julio cumplió medio año, en la que fallecieron 137 personas.

Se dejó crecer mucho ese problema, con la lógica o la justificación de que si robaban arriba por qué no iban a robar abajo”.





