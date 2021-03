Proceso contra Comuni Park enfrenta a Cabildo de Pachuca

PACHUCA.- Integrantes de la fracción edilicia del PRI en el cabildo de Pachuca presentaron una solicitud para que se ordene a la síndica Procuradora Jurídica emanada de Morena, Liliana Mera Curiel, iniciar las acciones legales para recuperar el monto adeudado al ayuntamiento por la empresa Comuni Park.

Esto luego que desde el 28 de enero el ayuntamiento capitalino aprobó iniciará un procedimiento legal contra la empresa encargada de la concesión de parquímetros en la ciudad, entre los que destaca un adeudo al municipio por 4 millones 253 mil 307 pesos.

Durante la sesión del cabildo de este jueves, el grupo edilicio del PRI puso en discusión la presunta omisión de la asambleísta de Morena; sin embargo, esta se defendió advirtiendo que no se le ha otorgado toda la información, situación que obstaculiza su trabajo.

NO HAY SUSTENTO

"Dicen que he sido omisa. Aclaro que he solicitado la información adicional a la Oficialía Mayor, la cual no se me otorgó. Recientemente, el 1 de marzo, a través de una tarjeta informativa, se me notificó que se me había enviado a un mi correo electrónico un ejemplar de las bases relacionadas con la empresa Comuni Park", dijo la síndica procuradora.

Aunque le han hecho llegar los contratos celebrados con la empresa, actas y documentación relacionada al proceso de conexión del "no se anexó evidencia documental ni del requerimiento del cumplimiento de obligaciones de dicha empresa. Bajo estas restricciones, el 5 de marzo solicité evidencia documental, mismas que hasta la fecha no se me han entregado", expresó.

Liliana Mera se dirigió a los regidores a quienes dijo: "ustedes deben saber que emprender acciones legales sin el sustento legal apropiado y suficiente, sin un análisis minucioso, llevará a recibir una sanción pecuniaria de varios millones de pesos y que esto se traduce en que los ciudadanos de Pachuca lo pagaran con sus impuestos".

Aclaró que "bajo ninguna circunstancia busco eludir mis facultades de representación jurídica, pues debo de contar con todos los elementos suficientes para procurar y defender los intereses municipales y quiero dejar en claro que no se me está permitiendo acceder al cien por ciento a esa información".

Por ello pidió la modificación de la iniciativa para que se instruya a la Dirección Jurídica del ayuntamiento para que proporcione la información requerida por la síndica, para que de esta forma se haga una revisión exhaustiva.

RESPONDE BANCADA DEL PRI

Por su parte, el regidor del PRI Sabas Díaz Montaño, dijo que Comuni Park adeuda al ayuntamiento 4 millones 253 mil 307 pesos conforme a los términos del contrato suscrito. También, "se detectó la usurpación de la empresa, al facilitar a sus empleados realicen actividades distintas, como el de colocar los inmovilizadores, cuya facultad quedó como exclusiva del municipio".

Estas irregularidades, "dañan los intereses económicos del municipio, por ello se propone que la síndica cumpla con las acciones legales, por la vía judicial, para recuperar la cantidad. Esto que proponemos es que sea en coordinación con Amando Vázquez Reséndiz, director General Jurídico del municipio, y de ninguna manera es una orden, sino que se está pidiendo que se coordinen", agregó el asambleísta tricolor.

Finalmente, el regidor tricolor Oscar Pérez Márquez, aseguró que la dirección jurídica del municipio le ha informado con oportunidad a la síndica procuradora jurídica de las anomalías que considera haber encontrado.

Le han dotado de toda la información para que ella pudiera tomar las medidas conducentes. Esta asamblea tiene la obligación a que cada uno de sus integrantes y funcionarios cumplan con sus responsabilidad, por eso le pedimos a la síndica que velando por el interés de los ciudadanos atienda y cumpla con su obligación constitucional y legal".

Finalmente Oscar Pérez dijo que "lo que no vamos a permitir es que el cumplimiento de las obligaciones que a cada uno nos corresponden, estén sujetas a ´monedas de cambio´ para cumplir con intereses políticos o personales de alguno de los funcionarios que integran la asamblea", expresó.

ACCIONES JURÍDICAS

Finalmente el Cabildo de Pachuca aprobó interponer acciones judiciales para recuperar el monto que la empresa Movi Parq debe al municipio de Pachuca.

La síndica jurídica Liliana Mera y el director jurídico del municipio, Hugo Armando Vázquez estarán al frente de estas acciones.

El monto total que debe regresar la empresa Movi Parq al municipio son 4 millones 253 mil 307 pesos.





sjl