"Primero debes desmaquillarte", señala mal trato en servicio de ILE en Hidalgo

PACHUCA.- Blanca acudió al Hospital Obstétrico de Pachuca a solicitar un aborto, en el lugar se encontró con una mala atención "primero debes desmaquillarte", le dijeron. Desde la aprobación de la interrupción legal del embarazo hasta la fecha, la Secretaría de Salud ha realizado 23 intervenciones, en el mismo periodo de tiempo, DI Ramona, asociación de acompañantes ha asistido 441 casos.

DI Ramona es una organización que desde 2017 ha asistido a mil 38 mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, desde la aprobación legal para hacerlo hasta las 12 semanas, ha señalado un incremento en la demanda de este servicio, que brinda información y atención a las mujeres.

Para muestra dispuso las cifras, son 441 mujeres las asistidas por esta organización desde la aprobación, mientras que la Secretaría cuenta a 23.

Desde la entrada en vigor de la ley, la organización ha recopilado 27 incidencias en Pachuca, Tula, Huichapan e Ixmiquilpan, por mal trato, cobros no estipulados en la atención y negación del servicio.

Una de ellas, es Blanca Soto, quien decidió interrumpir su embarazo, acudió al Hospital Obstétrico de Pachuca, no obstante, recibió malos tratos durante la solicitud del servicio.

Acudí al hospital de la mujer, a pedir información acerca de la ILE, llegué y me mandaron a ventanilla, la señora de seguridad me preguntó a qué iba, le dije y me contestó no muy amable que me esperara, ya me paso y la secretaria que estaba ahí, me dijo que a que iba, le dije de nuevo y me dijo que ahí no era que tenía que pasar a recursos humanos y que para que me dieran el servicio tenía que ir sin maquillar, las uñas sin pintar".

Después de esos primeros contactos, la mandaron con un hombre que estaría encargado de orientarla, él le dijo que acudió en el horario equivocado y que debía regresar al otro día si requería el servicio.

Me dijo que tenía que regresar al otro día, que porque él no me iba a dar la información y que eso no era prioridad para el hospital, ya me salí y la señorita de seguridad que estaba de ese lado me explico cómo se hacía el procedimiento, los requisitos que me pedían y también me dijo que me iban a pedir un ultrasonido, que ese me lo hacían ahí pero que primero iban a pasar a todas las embarazadas que entonces pues tenía que ir con tiempo".

LAS ACOMPAÑANTES

Después del trato que recibió en este lugar, una amiga le proporcionó el teléfono de DI Ramona, ellas sumaron a su lista de incidencias. De acuerdo con Daniela Téllez del Valle, representante de esta organización, la situación es constante.

Pese a que ya no es nueva (la aprobación) el personal de salud sigue sin estar capacitado, sigue sin estar informado que ya es un servicio que se debe dar de forma gratuita. Se sigue negando el servicio, no se le está brindando una atención adecuada, sin prejuicios. Hemos detectado que no se está dando seguimiento al protocolo que ya se publicó desde el gobierno federal".

En el Hospital de Huichapan, el personal ha cobrado por la atención, se cobra hasta en unos 600 pesos el ultrasonido en convenio con laboratorios de la zona, también han cobrado por las pastillas de misoprostol y mifepristona que deben ser gratuitas y pruebas de sangre.

Es un abuso ante la necesidad de las mujeres. Al final lo que hacen es que se cansan, de dar mil vueltas, por eso buscan a las acompañantes, estamos hablando de una negligencia muy grande".

La entrevistada señaló que, si bien la Secretaría de Salud de Hidalgo ha mostrado apertura en el tema, el nivel organizacional, es decir, lo que contempla la actuación de parte del personal de salud es lo que no se está ajustando a la norma.

Para apoyar a las mujeres, la asociación creó su propia línea telefónica para dar informes, también han puesto espectaculares en varias partes de la ciudad y han pintado muros en varios municipios, además del sitio en Facebook en el que comparte información a las mujeres.

A nombre de la asociación hizo un llamado para que la secretaría haga una vigilancia respecto de estas incidencias.





