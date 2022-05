PRI no me expulsó, yo renuncié antes: Pedro Luis Noble

PACHUCA.- Pedro Luis Noble Monterrubio, exdiputado federal, dijo que no fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por "traición"; sino que ya había solicitado su renuncia como militante tricolor desde antes del anuncio de su procedimiento.

En ese sentido, acusó que hubo desaseo procedimental, pues el escrito para darse de baja en el padrón priista lo ingresó el 17 de este mes, pero no fue notificado de su dimisión hasta hoy a las 14 horas, una vez que el presidente nacional lo informó.

POR RESQUEBRAJAR UNIDAD PARTIDARIA, RESPONSABILIZA A ALITO MORENO DE PERDER ELECCIONES

En la misma postura donde asentó su renuncia, Noble Monterrubio expresó categóricamente que la dirigencia de Moreno Cárdenas será la responsable de la derrota electoral del partido y coalición en el llamado a urnas.

"La unidad partidaria la resquebrajó arbitrariamente esta cúpula encabezada por Moreno Cárdenas con la comparsa de identificados liderazgos y en consecuencia el ánimo que priva no es más que antesala de una elección más que pierda esa dirigencia nacional."

Asimismo, el exdiputado aseveró que existe una militancia "real" que no consintió la designación de la candidata Alma Carolina Viggiano Austria y en cambio asentó que "hoy en libertad" prioriza la carrera y hoja de servicios de Julio Ramón Menchaca Salazar.

En ese sentido, Noble Monterrubio aseveró que a poco más de 15 días de la elección tiene claro que Menchaca Salazar gobernará "y estoy cierto que con base en su humanismo y capacidad profesional se constituirá como un líder con visión de Estado".

EL ANUNCIO DE ALITO

Hoy en conferencia de prensa, el dirigente nacional Moreno Cárdenas informó que fue iniciado un proceso de expulsión de Noble Monterrubio junto al exalcalde de San Felipe Orizatlán Manuel Rivera Fernández por apoyar a Morena durante la campaña.

"No lo vamos a permitir, lo vamos a señalar, porque ahora resulta ¡qué inteligentes! ¿no? Salir a decir: ´Yo estoy con este candidato, pero ahora me regreso al PRI aunque pierda y quiero ser candidato del PRI, eso no va a pasar y la decisión, si violaron el estatuto, es expulsión del partido. Aquí no vamos a permitir traidores en el partido", dijo.





