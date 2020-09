PRI, Morena, independientes... en espera para iniciar campañas

PACHUCA.- Por segunda ocasión, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo mandó a receso la primera sesión extraordinaria del Consejo General, en la que se avalan las candidaturas a los 84 ayuntamientos.

Pese a que no el calendario electoral marca el 5 de septiembre como el inicio de las campañas, quienes no han sido aprobados por el IEEH no pueden realizar actos de proselitismo, ya que no cuentan con un documento oficial que los avale como candidatos, por lo que podrían incurrir en actos anticipados.

La consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez reanudó las actividades de la sesión a las 8:30 horas de este sábado, luego de que en la madrugada de decretó un receso; sin embargo, a las 14:30 envió de nuevo a receso, para retomar los trabajos a las 16:30 horas.

En total, son más de 12 mil registros de aspirantes, quienes buscan un cargo de elección popular en los comicios del próximo 18 de octubre, entre presidencias municipales, sindicaturas o regidurías.

Hasta el momento, los candidatos que ya fueron aprobados y pueden realizar campaña son los registrados por los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista.

En tanto, el resto de los partidos como PRI, Morena, Podemos, Más por Hidalgo, Encuentro Social, Nueva Alianza y varios de los 38 aspirantes independientes se encuentran a la espera de que sus planillas sean confirmadas por el Consejo General.





