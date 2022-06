Previo a cierre, Omar Fayad deja ágil devolución de vehículos robados

MINERAL DE LA REFORMA.- Con la reciente inauguración de la unidad de recuperación de vehículos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la administración estatal saliente promete una ágil devolución a sus dueños.

Dicha área está ubicada en Mineral de la Reforma y tuvo un costo de 5 millones 800 mil pesos y fue construida en una superficie de casi 18 mil metros cuadrados con un edificio principal, fosa de revisión, caseta, zona de acceso y estacionamiento.

En ese sentido, Omar Fayad Meneses asentó que el proyecto es el mejor ejemplo de que en los últimos meses se sigue trabajando: "No estamos cerrados a que si no tenemos recursos no hacemos cosas, nosotros conseguimos recursos".

El propósito de contar con un depósito es que no se revictimice a quienes fueron objeto de hurto automotriz, así como garantizar que aquellas unidades bajo resguardo no sean objeto de maltrato ni robo de autopartes.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo estatal reconoció la labor de la PGJEH y de la unidad de vehículos, pues desde 2020 hasta la fecha ha sido recuperado más del 75 por ciento de autos sustraídos en Hidalgo.

Por su parte, y tras la firma del convenio de colaboración entre las instancias correspondientes, el procurador de Justicia Alejandro Habib Nicolás detalló que el documento contiene los mecanismos para simplificar trámites.

Ante ello, expuso que hace 26 años cuando el Fayad Meneses era procurador puso en funcionamiento la primera unidad especializada para la recuperación de vehículos robados en la entidad como respuesta a la imperiosa necesidad de un espacio físico.

Mientras que el director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) Mario Crosswell Arenas manifestó que la agilización de trámites se reducirá considerablemente de varios meses a máximo 10 días.

