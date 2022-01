Prevén una marcha del desagravio por activistas agredidos en Real del Monte

PACHUCA.- Andrés Caballero Zerón, diputado local de Morena, convocó a una "marcha del desagravio" por los actos de violencia y represión cometidos el pasado 8 de enero contra activistas, protectores de animales y periodistas por parte de funcionarios del municipio de Mineral del Monte encabezados por el edil Alejandro Sierra Tello.

Esto lo planteó luego que activistas del Refugio Cuatro Patitas Un Corazón ingresaron un documento al Congreso de Hidalgo para que se llame a comparecer al alcalde emanado del PRI a fin de que justifique el actuar de sus subalternos.

"Si hay que acompañarlos a una manifestación, yo creo que hay que convocarla nuevamente... yo se los propongo y, además invitamos a otros diputados para que nos acompañen a la marcha del desagravio", expresó el legislador durante la reunión con los afectados.

El pasado 8 de enero, los activistas y protectores de animales convocaron a una manifestación pacífica para pedir justicia por la desaparición de 13 perros del refugio; sin embargo, la movilización fue reprimida luego que Sierra Tello negó el libre derecho de manifestarse bajo el argumento que afectarían la entrada de turistas al pueblo mágico.

"No podemos ser indolentes, nosotros (los diputados) estamos obligados a sentir el dolor ajeno. No podemos ver cómo una vía la represión y menos esto, que es propio de ´orangutanes, bananeros y represores´, que sepan que estamos en otros tiempos, donde la represión y la violencia no se puede tolerar", expresó Caballero Zerón quien preside la mesa directiva de la diputación permanente.

La manifestación sería en el Pueblo Mágico, donde ocurrieron los actos violentos, como la de tortura por parte de policías municipales al detener a los activistas; que el director de Protección Civil haya golpeado a un menor de edad y que otros funcionarios hayan intentado coartar la libertad de expresión de periodistas.

Respecto a la comparecencia del edil, Jorge Hernández Araus, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, dijo que no están facultados; sin embargo, ofreció el apoyo legal para que se continúen las denuncias y en la próxima sesión de la diputación permanente se hará un posicionamiento por los hechos violentos.

Sin embargo, esta posibilidad no quedó descartada ya que Caballero Zerón dijo: "yo no les diría 'vamos a citar a comparecer o vamos a hacer un exhorto o vamos a dictaminar'. Vamos a contener que ir conforme a la ley orgánica de este Congreso para poder proceder. De inmediato la instancia que tenemos para plantear esta problemática, que entiendo que ustedes nos van a dejar un escrito, habremos de plantearlo ante la permanente y estaremos haciendo la sinergia con los diputados así presentes para vislumbrar jurídicamente lo que proceda".

También, los legisladores acordaron revisar el tema de la reglamentación a Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salva-Guarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en Hidalgo, la cual en agosto cumplirá una década desde la expedición de la ley en la materia.

"NO FUE UN HECHO AISLADO"

Pedro Cortés Guerrero, activista agraviado, refutó la aseveración que hizo el presidente estatal del PRI, Julio Manuel Valera Piedras, de que los hechos ocurridos en Real del Monte por el alcalde emanado de sus filas fue un "suceso aislado".

México es el tercer país en el continente con mayor abuso hacia los derechos de los animales y otras especies y decir que esto es un hecho aislado... creo que estamos locos. Esto no es un hecho aislado y estamos luchando por derechos que aparte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dice que los animales tienen derecho y nosotros también a manifestarnos", respondió.

Valera Piedras, también, respaldó a Sierra Tello asegurando que "es muy chambeador, echado para adelante y él sabe que fue un suceso que se le salió de las manos, pero está muy comprometido con su municipio".

"Ellos pueden decir muchas cosas, saben que como partido van a tratar de proteger a sus integrantes, pero más allá que sea integrante de este partido o de otro, lo que buscan es justificar un acto barbárico y no se pueden permitir en un estado de derecho, que llegue el presidente municipal y ordene que te golpeen, incluso, usando a la Protección Civil para reprimir civiles y policías torturando a activistas en galeras", concluyó Pedro Cortes.

Si esos son los lineamientos con los que se rige su partido... no sé de qué se trata, si su partido es represor o que se dedica a quitar u obstaculizar los derechos que tenemos como civiles, de qué se trata. Vienen elecciones y le pido cordura y que vea que esto no es un hecho aislado, porque tan es así que activistas de toda América Latina se han pronunciado a nuestro favor, nos han enviado mensajes de apoyo, fue un acto ilegal.

LLEGAN AL CONGRESO

Activistas y protectores de animales del Refugio Cuatro Patitas Un Corazón presentaron al Congreso de Hidalgo una solicitud para que llamen a comparecer al alcalde de Mineral del Monte, Alejandro Sierra Tello, por la represión y agresión por parte de funcionarios de su administración a una manifestación pacífica en la que se iba a exigir justicia por la desaparición de 13 perros.





