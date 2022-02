Prevalece la tradición pese a covid, Reyna hará 300 tamales por La Candelaria

PACHUCA.- La noche previa al Día de la Candelaria, Reyna López prepara hasta 300 tamales, duerme pocas horas para terminar estos bocadillos que son una tradición en las mesas de las familias. Ella comentó que el gasto es de entre 150 y 200 pesos en los de salsa verde con pollo y rajas picositas con queso.

Con 200 pesos, las personas se llevan 15 tamales.

Yo los doy bien rellenitos, ya sea para comer solitos o para torta, que vayan bien enchilados".

En su experiencia vendiendo tamales, los dos últimos años resintió que la gente compró menos, ella dice que es por las medidas para prevenir covid, la gente ya no salía y por lo tanto, no compraba.

Te puede interesar Misión Colmena: un proyecto de la UNAM e Hidalgo para exploración lunar



Su precio es de 13 pesos por tamal, y en los tiempos más difíciles de la pandemia, a 11 pesos, para tener el mínimo de venta al día, relató.

Narró que hace un año no salió a vender antes, ya que entre sus conocidos hubo muchos casos de covid-19, incluso personas que requirieron tanques de oxígeno, ella pensó que sería un día de mala venta.

Un día antes de la fecha, algunos clientes le compraron varios pedidos y así sacó durante una noche 300 tamales. Esa noche no durmió ya que empezó tarde la preparación de las salsas y el resto de los ingredientes.

A mí me gusta mucho lo que hago, llevó muchos años en esto, los clientes ya me conocen. Me levanto tempranito y a las 10 u 11 de la mañana, ya voy de regreso a mi casa. Este día es una de las mejores ventas, porque esto siempre se reúne la familia ¿A quién no le gustan los tamales?".

En cálculos indicó que ella invierte de mil a mil 500 pesos y su ganancia llega a ser del doble el día que se venden todos, otros días, "lo que salga", dice mientras abre un bote del que sale una ola de vapor. Atiende a un joven mientras charla, le prepara una torta de tamal verde envuelta para ir comiendo y un atole de galleta María.





Para ella, los tamales que van de varios guisados, "no son tamales". Ella sigue la tradición: verdes, de rajas, de mole y en algunas ocasiones de adobo en hoja de plátano. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en México hay por lo menos 500 variedades distintas de este platillo.

Luego que les ponen papas, y chorizo, esos ni se antojan, yo solo sé hacer los normales, con la masa tradicional, la que lleva anís y royal, porque hay otros que ya ni esponjan".

Los más pedidos son los de salsa verde con pollo deshebrado y los de rajas con queso, con mucho chile y mucha cebolla. Los de adobo también son pedidos, pero para la venta no sale.



Los de adobo sí me los piden mucho, pero es que es comprar carne a diario y a veces salen y tras veces no".

Los que menos piden son los de mole y los de dulce, de estos últimos ella casi no hace, porque la gente los pide poco.

Lee también en LSR Hidalgo: "En el precio de las tortillas se ve la crisis": Rosalía, habitante de Pachuca

Para este año, ella espera una mejor venta, en lo que va del año, argumentó que los precios han sido razonables, para su materia prima, y que vuelvan los trabajos a modo presencial, le conviene porque acaba con su bote, más temprano.

Fotografías de Sonia Rueda

El 2 de febrero, Día de Reyes, 10 de Mayo, Día de la Virgen el 12 de diciembre y otras fechas se suman a la tradición de salir por los tamales desde muy temprano, para tenerlos listos en la mesa con el bolillo crujiente recién salido de las panaderías y el atole de diferentes sabores.

sjl