Pretenden incluir en pluris a jóvenes y grupos minoritarios

(En Hidalgo) es un elemento que se está explorando, yo no lo descartaría ni lo afirmaría. Lo que hay que decir es que se busca la mejora en la representación, el INE lo implementó en función de que no les alcanza a incrementar el número de distritos uninominales (...) entonces se echa mano de las listas para mejorar la representación, no es que se excluyan las dos formas, sino que pueden complementarse, esto va en función de cada modelo electoral, en este caso el federal tiene una composición distinta del nuestro".