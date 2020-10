"Preocupa falta de propuestas en el deporte como política pública"

PACHUCA.- Cuarenta días duró el proceso de campañas para los comicios municipales de Hidalgo; del 5 de septiembre al 14 de octubre.

Estuve atento al proselitismo de los candidatos, especialmente en Pachuca, y con preocupación me di cuenta que ninguno abordó el deporte como una de sus principales políticas públicas en su propuesta ni siquiera un plan bien estructurado al respecto".

Quien opina es José Alberto Chávez Mendoza, director del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) de 2005 a 2011 y subdirector de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) de 2013 a 2015.

Con más de veinte años en el servicio público, la mitad en el área del deporte, el también médico veterinario se considera un ciudadano más que siguió el proselitismo de los nueve candidatos en la capital hidalguense.

Mi mayor interés fue escuchar lo relacionado al deporte; lamentablemente, ninguno de los candidatos ofreció algo sustancial más allá de prometer espacios que ya existen o material. Nada que realmente trate de hacer diferencia".

Chávez Mendoza criticó esta postura, "pues el deporte debe tener un lugar preponderante en las políticas públicas del futuro". "Ojalá el ganador de la alcaldía reflexione y arranque con un plan claro en su administración en beneficio de la población".

Alejado del escenario político, José Alberto Chávez Mendoza no descarta volver al gobierno, incluso desde un puesto de elección popular en el 2021. "Disposición me sobra porque así como el deporte, el servicio público es algo que me apasiona", aseguró.

