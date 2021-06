Preocupa a niños rebrotes de covid-19 por regreso a clases presenciales

Algo que nos preocupa a los niños es la inminente apertura de escuelas. De no considerarse debidamente todos los factores en el regreso a clase, se podría dar un rebrote de la enfermedad. Considerando el número de estudiantes y profesores involucrados podría ser de graves consecuencias, ya que las escuelas podrían ser un foco de contagio y no hay que olvidar que la pandemia no ha concluido", expresó en sesión virtual.