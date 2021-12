Premian vino hidalguense en selección de bebidas mexicanas de calidad

NOPALA.- El vino "Jamädi Rosado Grenache", producido en Nopala, fue reconocido en un concurso para seleccionar vinos mexicanos de calidad y posicionarlos a nivel mundial.

El evento llamado "Selection of Mexico by World Concourse of Bruxelles Guanajuato 2021" se llevó a cabo en el pueblo mágico de Mineral de Pozos, en Guanajuato, del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

En el certamen se premió a 152 vinos y 41 espirituosos de México, de las cuales 17 medallas para vinos y nueve para sus espirituosos se las llevó el estado anfitrión, Guanajuato.

Baja California se mantuvo en la cabeza del medallero, con 67 preseas entregadas a sus productos vitivinícolas, esto por quinto año consecutivo.

Mientras tanto Hidalgo recibió por primera vez una medalla, esta fue de plata por el vino "Jamädi Rosado Grenache", un vino tranquilo rosado producido en el "Viñedo El Refugio", ubicado en la comunidad de San Lorenzo, en Nopala de Villagrán.

Cabe mencionar que el vino blanco "Colombard/Verdejo", también del "Viñedo El Refugio", quedó a pocos puntos de obtener también una medalla.

Esta quinta edición del "México Selection by Concours Mondial de Bruxelles" realizó la cata de 629 muestras, entre vinos y espirituosos, probados por 27 expertos Catadores Mexicanos e Internacionales, entre ellos Somelier Carlos Borboa, director de México Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

Los catadores originarios de Reino Unido, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Colombia, Países Bajos y México, se encargaron de evaluar y premiar las mejores etiquetas a través de tres rigurosos días de cata a ciegas.

Este evento es organizado por el Concours Mondial de Bruxelles - campeonato de vinos con 28 años de experiencia- y es un concurso itinerante que cada año busca destacar las regiones vitivinícolas nacionales. También está dedicado a documentar y contar la historia del vino y los espirituosos para premiar y promover a los más grandes productos elaborados por manos mexicanas.

El "México Selection by Concours Mondial de Bruxelles" se propone destacar las características de los vinos mexicanos de calidad, en México y el mundo, promoviendo al mismo tiempo una sana competencia para elevar los niveles cualitativos, y atraer a líderes de opinión internacionales para que difundan, en sus respectivos medios y canales de comunicación, información relativa a los logros de la vitivinicultura mexicana.









