PRECAUCIÓN | Paro de transportistas en el estado; esto es lo que sabe

PACHUCA.- La Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC) anunció un paro nacional para este martes 2 de marzo a partir de las 9:00 horas.

Transportistas del estado se sumaron a esta petición con un bloqueo en la carretera México-Pachuca, a la altura del C5, municipio de Zapotlán.

De acuerdo con el dirigente en la entidad, Gerardo González García, es para manifestar su descontento contra el gobierno federal ante el alto costo de insumos de transporte como gasolinas y las Casetas de Peaje.

Entre sus peticiones también está garantizar la seguridad, no más robos de carga, no más operadores asesinados por la delincuencia, mantenimiento a las carreteras y denuncian altos costos por arrastre de grúas, entre otras anomalías.

Camiones de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas se concentran en la vía Morelos en #Ecatepec, #Edomex, y amagan con movilizaciones y bloqueos en #CDMX para que atiendan sus demandas (Vía @betodominguezf) pic.twitter.com/b6kICC6RzU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 2, 2021

RETENES MILITARES Y EXTORSIONES EN EDOMEX, QUEJAS DE TRANSPORTISTAS DE HIDALGO

Gerardo González García, delegado estatal de la AMOTAC en Hidalgo dijo para entrevista con LSR Hidalgo, que el motivo del movimiento nacional se deriva de diferentes irregularidades que se han presentado y que afectan la economía y trabajo de los transportistas.

En primer lugar señaló el alto costo del combustible, el cual en inició se les había indicado no tendría aumento, y que ahora de pagar 17 pesos el litro, lo consumen a 20 o incluso a mayor costo en otros estados de la república. Misma situación que se presenta con el pago de casetas.

González García dijo también que otra problemática es la regulación de grúas que no se ha logrado y derivado de ello, los costos para sacar las unidades del corralón sea por accidente o falla mecánica son excesivos y "nos afecta a la economía del transportista, no hay trabajo, no hay dinero, y con altos costos no podemos hacerle frente al negocio".

Otra de las quejas que afecta a los transportistas indicó que es el abuso de los retenes que deben de cruzar para llegar a su destino, así como enfrentarse a las extorsiones por parte de la policía municipal y estatal del Estado de México, quienes "donde quiera que ven transporte de carga, es sinónimo de efectivo", dijo.

Comentó que los han llegado a sancionar por traer torretas en las unidades, siendo que en su normativa cuentan con el permiso para transitar con estas.

Finalmente, advirtió que la movilización de camiones y transportistas se trasladaran al Zócalo Capitalino en caso de que no se les dé solución a su pliego petitorio.

Al momento, Rafael Ortiz Pacheco, presidente de los transportistas se encuentra en reunión con funcionarios de la secretaria de Gobernación y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en busca de una solución.

PLIEGO PETITORIO



En sus redes sociales los transportistas señalan también se pide el retiro de circulación de los camiones doblemente articulados por ser inseguros y que la SCT deje de otorgar permisos para su circulación, así como regularice la entrega de tramites comunes como son placas, licencias, permisos, etcétera. Solicitan se le aplique la NOM-012-SCT (pesos y dimensiones) a los autotanques de PEMEX y los que transportan combustibles, así como material peligroso, además de frenar abusos por parte de los elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal hacia el sector transporte.

Recorrido por calles del Valle de México:

?Autopista México-Pachuca está libre de manifestantes, hasta este momento.

?Feministas protestan frente a Palacio Nacional. #ExpresoDeLaMañana pic.twitter.com/0jIizwZbEH — Foro_TV (@Foro_TV) March 2, 2021

Al corte de las 10:30 horas de este martes con informe de Seguridad Pública del estado se tenía confirmado la presencia de transportistas sobre la carretera Arco Norte, a la altura de la caseta Tula 1 con bloqueos intermitentes en ambos sentidos.

Lo mismo en la carretera México-Pachuca, a la altura de localidad de Acayuca, municipio de Zapotlán, donde los transportistas se ubicaron en el acotamiento de carretera.

