Por tragedia en Tula, buscan reformar ley para sancionar a autoridades omisas

PACHUCA.- De cinco a diez años de prisión, así como una multa de hasta 179 mil 240 pesos e inhabilitación de hasta 12 años, son castigos a cualquier servidor público de Protección Civil que omita informar o no de parte sobre un desastre natural o emergencia para su atención oportuna.

Así lo propuso este lunes el diputado local del PAN, Rodrigo Castillo Martínez, luego de la inundación en el Valle del Mezquital, por el desbordamiento del río Tula, por el que fallecieron 16 pacientes de la Clínica 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dejó más de 36 mil damnificados y millonarios daños materiales.

La reforma surge en el contexto de las acusaciones de supuestas negligencias y omisiones de parte de las autoridades de la Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo, encabezada por Enrique Padilla.

Los trágicos hechos acaecidos hace casi ya tres meses en Tula (6 y 7 de septiembre), fueron no sólo a causa de las inundaciones, sino, también, por indebidas omisiones humanas; por ello, buscamos que se contemple como delito la omisión de alerta en función del empleo, cargo público o comisión a fin de que hechos trágicos como los acontecidos recientemente no se vuelvan a repetir, o de suceder, no queden en la impunidad", expresó.

Para ello presentó una reforma a los artículos 365 BIS y 365-TER del título vigésimo segundo de los Delitos Cometidos en Materia de Protección Civil del Código Penal de Hidalgo.



Las sanciones a imponer por estas omisiones son: de cuatro a ocho años de prisión, multas de 800 a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y una inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión hasta por 12 años.

Tras las aseveraciones del titular de la Conagua, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, pidió dejar de lado las "mezquindades y los juicios a priori", luego de la tragedia que ocurrió en el Hospital General 5 IMSS y añadió que no habrá impunidad, pues indicó que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) ya indagan.

