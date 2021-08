Por segunda ocasión, confirman candidatura de Pablo Vargas

PACHUCA.- Por segunda ocasión, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) confirmaron la postulación de Pablo Elías Vargas González como candidato a la presidencia municipal de Pachuca y desecharon los juicios de Canek Vázquez Góngora y Francisco Xavier Berganza Escorza.

En un primer momento, el organismo jurisdiccional desechó los recursos con el argumento de que la Comisión Nacional de Elecciones reconoció la participación de ambos políticos en el proceso interno, pero no en su calidad de precandidatos. Posteriormente, la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia y ordenó al pleno del estado analizar el fondo del asunto.

En el nuevo estudio, los magistrados locales coincidieron que el interés jurídico de los actores era válido en tanto que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena no respetó su derecho a ser informados sobre el resultado del dictamen en el que se establece por qué el perfil de Vargas es mejor.

El cantante argumentó otras omisiones relacionadas con la convocatoria, como que no se cumplieron las asambleas municipales, no se publicó el dictamen de precandidato, ni se llevaron a cabo las encuestas.

Sin embargo, los integrantes del TEEH consideraron que el resto de los agravios, contenidos en un juicio adicional, no podían atenderse debido a que no se hicieron valer en tanto que no se impugnaron en su momento.

Asimismo, debido a que no fue aprobado el registro de ninguno de los dos políticos –la Comisión no publica los motivos para no afectar a los participantes–, por consiguiente, tampoco estaban en posibilidad de impugnar las etapas posteriores en las que no fueron considerados.

Inicialmente nosotros consideramos que no tenían interés jurídico para todo el proceso interno, viene una revocación por parte de la Sala y dice que sí lo tienen para entrar al estudio. Pero es necesario establecer que el interés jurídico es en el sentido de que lo tienen para saber qué sucedió con su registro”, señaló la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo.





