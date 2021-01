Por saturación, canalizan pacientes covid-19 a hospital rural Metepec

METEPEC.- El Hospital Rural 23 Metepec, Hidalgo IMSS Bienestar alertó sobre la saturación de hospitales en la entidad, situación que ha originado que reciban a pacientes con la covid-19; no obstante, aclaran que, al no estar destinado para tratar esta enfermedad, no cuentan con los insumos y recursos suficientes.

"Debido a la situación tan crítica que estamos pasando en México, les informamos que por lo menos en Hidalgo todos los Hospitales Covid ya están saturados, por esa misma razón nos han estado derivando pacientes de diferentes municipios, hasta del Estado de México", se lee en la publicación de redes sociales del nosocomio.

Especifican que el hospital cuenta solamente con un área de reconversión de 10 camas y un ventilador, para estabilizar a los pacientes; sin embargo, de dos semanas a la fecha, la situación ha rebasado las posibilidades y hacen un llamado a la población para que extremen precauciones y cuiden de su salud.

Lee también en LSR Hidalgo: Todo lo que sabemos sobre la vacunación vs covid-19 en Hidalgo

"Con la saturación de los Hospitales Covid ya no nos los pueden recibir (pacientes contagiados) y los terminamos atendiendo en nuestro hospital con las cosas básicas con las que contamos. Entendemos la incertidumbre que hay ya que cada día existen más casos y más demanda, por eso hacemos esta publicación para que conozcan de la poca capacidad que tenemos para atender a pacientes covid".

A inicios de esta semana, el reporte de la Red IRAG, señaló ocupación total en 15 hospitales del estado de Hidalgo, tanto dependientes de la Secretaría de Salud estatal, así como del ISSSTE y el IMSS. Los restantes hospitales presentan ocupación en áreas covid entre el 90 y 95 por ciento.

jgp