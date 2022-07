Por saqueo de río protegido por la UNESCO desata conflicto en Sierra de Hidalgo

METZQUITITLÁN.- Desazolvar el río Santiago y revestir segmentos pétreos de sus bordes para evitar desbordes e inundaciones fue el argumento que dio Manuel Téllez Romero, alcalde de San Agustín Metzquititlán, para justificar la presencia de maquinaria pesada en el área.

Pero no hubo desazolve y mucho menos revestimiento. Máquinas extrajeron piedras del río dejando a su paso socavones de distintos tamaños en una superficie lineal de 2.5 kilómetros del río, que van desde 10 metros hasta 40 metros de longitud y de uno a seis metros de profundidad.

"Ahí está la evidencia. Fue claro que estas tres empresas de la construcción que ingresaron al río no venían, precisamente, a desazolvar y revestir el río, sino a saquear el material pétreo para molerlo y usarlo en la construcción de la carretera Pachuca-Huejutla".

Así lo denunciaron pobladores del municipio, quienes desde hace un mes iniciaron un Movimiento en Defensa del Río Santiago a través de bloqueos y, recientemente, tomaron la presidencia municipal de San Agustín Metzquititlán, para exigir la destitución del alcalde priista; de igual forma, ingresaron una solicitud al Congreso de Hidalgo para que se le inicie un Juicio Político.

Presuntamente, Manuel Téllez, el alcalde más joven del estado, tiene 32 años, habría incurrido en una irregularidad al invadir competencias federales, pues el otorgamiento de permisos de extracción o aprovechamiento de material pétreo es exclusivo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

TODO INICIÓ EN MAYO DE 2021

En mayo de 2021 maquinaria pesada y camiones de volteo ingresaron a la rambla del río. Estas faenas pasaron desapercibidas, año con año se realiza esa limpieza y acomodo de material pétreo para reforzar los bordes del cuerpo de agua; sin embargo, al pasar los meses, los habitantes observaron que los camiones se llevaban las piedras.

"A nosotros se nos hizo raro que llegaran y llegaran camiones de volteo. En un principio nos dijeron que se trataba de un desazolve, pero al pasar los meses nos dimos cuenta que no lo era, comenzaron a haber grandes hoyos en el río; incluso, detectamos partes de las orillas sumamente debilitadas, también se llevaron el material", expresó Gregorio Oscar Hernández Flores, habitante del municipio.

Tras advertir esta acción, el grupo de pobladores solicitó informes a la presidencia municipal de San Agustín Metzquititlán.

"La gente estaba preocupada, primero nos dijeron que iban a desazolvar y después a reforzar las orillas del río y eso iba a ser en beneficio de la población, pero resulta que no fue así", agregó Hernández Flores.

Tras advertir esta acción, el grupo solicitó informes a la alcaldía de San Agustín Metzquititlán. La gente estaba preocupada.

Las empresas beneficiadas por la extracción del material pétreo y señaladas por los habitantes son: Constructora Rafega S.A. de C.V., RFM Constructores SA de CV y Mayran de San Pedro SA de CV. Encargadas de construir el tramo Pachuca–Huejutla, a la altura de Zacualtipán.

¿DÓNDE SE UBICA EL MUNICIPIO?

San Agustín Metzquititlán es uno de 84 municipios de Hidalgo. Se ubica en la Sierra Baja, a 127 kilómetros de Pachuca, capital del estado. Además, esta zona se encuentra protegida desde el año 2000 por autoridades federales, ya que está en la Reserva de la Biosfera de la Barranca de Metztitlán.

En 2017 la UNESCO integró esta zona en la Red Global de Geoparques por su diversidad de fauna, vegetación, zonas montañosas del mundo y cuerpos de agua, aquí se encuentra la Laguna de Metztitlán, una de las más importantes del estado, tiene una superficie de 581 hectáreas.

EL CONFLICTO ESTALLÓ EN JUNIO

Brenda Guadalupe Alfaro Hernández, delegada municipal del barrio San Francisco, dijo que la inconformidad con "el ciudadano", como le dice al alcalde, fue que no explicó el retiro de material pétreo.

En su comunidad escarbaron pusieron en riesgo la estructura de un puente, por lo que solicitó una audiencia con Manuel Téllez. No recibió respuesta y la extracción de material continuó hasta que más comunidades se unieron a la protesta.

El pasado 9 de junio, bloquearon por más de 11 horas la carretera Pachuca–Huejutla para exigir que maquinaria deje de extraer piedras del río, así como la intervención de las autoridades estatales y federales.

"El ciudadano llegó prepotente. Nos dijo muchas palabras, como que ´ahorita yo voy a resolver este pedo´. Esas actitudes y forma déspota con la que trata a la población es la que también nos tiene cansados, nos ha insultado y hasta ha golpeado a civiles... no se han animado a denunciar por miedo a represalias", expresó Alfaro Hernández.

La delegada agregó que en esa protesta fueron amenazados por el alcalde.

"Te recuerdo delegada que en la carretera puede suceder muchas cosas", fueron las palabras que le dijo el alcalde a la mujer.

DENUNCIA PENAL

Después de la protesta se detuvo la extracción de material pétreo. Sin embargo, la inconformidad de la población aumentó cuando el alcalde agredió a el regidor José Horacio Gutiérrez Escamilla, al finalizar una sesión de cabildo.

En la agresión contra el regidor también participaron, presuntamente, los guardaespaldas del alcalde.

Téllez Romero, supuestamente, amenazó a Gutiérrez Escamilla de retirarles unos apoyos a estudiantes si continuaba apoyando a los habitantes.

Tras insultos verbales, el alcalde le dio un cabezazo al regidor y dos escoltas lo patearon. Los hechos ocurrieron el 30 de junio; por ello, el asambleísta acudió a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), en Pachuca, a interponer una denuncia contra el alcalde.

LA TOMA DE LA PRESIDENCIA

Tras la agresión contra el asambleísta, el pasado viernes 1 de julio, habitantes tomaron la presidencia de San Agustín Metzquititlán, colocando sellos de "clausurado por el pueblo" en los accesos.

También, colgaron mantas que dicen "Solicitamos la destitución del alcalde y parte de la asamblea cómplice de sus abusos. ¡Fuera el mal gobierno y abusos del pueblo, renuncia Manuel Téllez!".

Los regidores a quienes piden su renuncia son: Rocío Balderrama Mercado, Omar Córdova, Brandon Martínez, Delfino Gutiérrez, Elvira Hernández y Nadia Silvia Vargas. Otras muestras de protesta las han expresado en cartulinas: "Fuera Ratas de nuestro municipio" y manolo no sirves: si no hay justicia para el pueblo, no hay paz para el gobierno", entre otros.

También colocaron una barricada en la entrada del palacio municipal. Ahí instalaron un campamento para vigilar día y de noche. En él, los habitantes se van turnando los días, aunque dicen temer por un desalojo nocturno.

PROBLEMA DE BASURA

A raíz de que los pobladores tomaron la presidencia, el servicio de recolección de basura se suspendió.

"Dice el presidente que es porque nosotros estamos obstruyendo el paso en la presidencia y que por eso no pueden sacar los camiones, aunque estos están en otros lados", dijo Oscar Hernández.

Es decir, busca descreditar el movimiento, generando inconformidad entre la población.

¿QUÉ OCASIONA LA EXTRACCIÓN INMODERADA?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la extracción de material pétreo, cuando se realiza sin control, afecta las márgenes de los ríos destruyendo los bordos, lo que incrementa el riesgo de desbordamiento en época de lluvias.

En este caso, en el río Santiago, la extracción ocasionaría el ensanchamiento del cauce, invadiendo terrenos particulares e inundando comunidades; además, al retirar las piedras que sirven como revestimiento de las orillas, reblandece los terrenos.

"Lo que se trata de prevenir es que el agua se lleve los terrenos, ahorita el río está seco, vienen la época de lluvias. Al llevarse las enormes piedras, quitan peso y un retén natural de material ligero (proceso de decantación) para que no se haga profundo su cauce, eso hace que la corriente llegue con más fuerza", expresó Oscar Hernández.

El habitante dijo que esta alteración del río podría ocasionar, también, que el agua no llegue debidamente a las zonas bajas, afectando así las tierras de riego de hortalizas y árboles frutales en 300 hectáreas, además de la pérdida de la biodiversidad.

ROMPIERON DRENAJE DE LAS CALLES

Otro problema que les ocasionó a los habitantes de este municipio fue el rompimiento del drenaje de las calles, como la Vargas Lugo, la cual colinda con el río. Esto debido a que los camiones y maquinas usaron de camino estas calles.

"Estas calles son para autos pequeños, no fueron construidas para que pasaran grandes camiones y mucho menos cargados de toneladas de piedra. Se comenzó a fracturar el concreto de las calles y, posteriormente el drenaje se sumió... es otro daño que ni las empresas ni la presidencia municipal se han querido hacer responsables", expresó.

PROFEPA CLAUSURÓ ACTIVIDADES

Tras la denuncia de los habitantes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las actividades de extracción de material pétreo en el río Santiago por no contar con las autorizaciones correspondientes.

De igual forma, a menos de tres kilómetros de donde se extrajo el material pétreo, sobre la calle 16 de septiembre, en dirección a la comunidad de Santa María Xocoteco, un terreno quedó bajo resguardo de la Profepa. Ahí se trituraba la piedra del río, por lo que quedó acumulada en una montaña de arena.

"Ese montón de material la dejó una de las empresas. Ya quedó triturada la piedra, pero solo quedó la montaña, pues había una máquina, pero se la llevaron cuando quedó en resguardo de la Profepa", agregó el habitante.

LOS PERMISOS

El pasado 14 de junio, autoridades de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo hicieron una mesa de trabajo con los habitantes, autoridades federales y representantes de las tres constructoras que extrajeron el material pétreo del río.

"Fue con la encargada de gobierno del estado en esta región, Isabel Peña Ávila. Ahí, ante todo el pueblo, los encargados de las empresas que estuvieron llevándose las piedras del río dijeron expresamente que el permiso para extraerlas se las dio de manera verbal el ciudadano Manuel Téllez", dijo Guadalupe Alfaro Hernández.

También, en esa reunión, los habitantes se enteraron que no había ningún permiso ante las instancias federales para la extracción del material pétreo. Cabe señalar que a esa reunión no asistió el alcalde.

"La comunidad paró el saqueó de las máquinas. Les preguntamos si ellos se habían metido a la fuerza. Ellos nos respondieron que no, que el alcalde les dio permiso. Frente a frente, ¿Por qué entró a sacar piedra? ´Es que hicimos un acuerdo verbal con el alcalde´, nos dijeron", abundó Oscar Hernández.

EL MATERIAL

De acuerdo con los habitantes, quienes han hecho faenas de medición, son aproximadamente 2.5 kilómetros lineales la superficie donde se ha extraído el material pétreo del río Santiago de San Agustín Mezquititlán.

"Se calcula que se han llevado 110 mil metros cúbicos. Lo sacaban para la compactación del tramo carretero que se están haciendo en la vía Pachuca–Huejutla, a la altura de Zacualtipán".

Por ello, a las empresas se les hace más fácil extraer la materia prima de la zona que acarrearla desde Pachuca, pues esto implica elevar los costos. Además, la piedra de río triturada es de mayor calidad para los trabajos carreteros.

La carretera Pachuca–Huejutla es la principal vía de comunicación que conecta a la huasteca con la capital hidalguense. En ella transitan camiones de carga que llevan, principalmente alimento y productos de la región.

"Una vez que muelen la piedra del río, son utilizados para rellenar partes de la carretera donde hay desniveles. Tienen que hacer compactaciones fuertes para que la carretera no sufra fracturas, pues es un paso de muchos camiones, por lo que se llegan a rellenar boquetes de hasta dos metros de profundidad", comentó Oscar.

Los pobladores reconocen que esta carretera beneficia al pueblo de San Agustín Mezquititlán. Sin embargo, consideran que la extracción de la piedra del río debe de ser regulada.

LAS EMPRESAS

De acuerdo con registros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la Constructora Rafega S.A. de C.V., ganó una licitación por 64 millones 741 mil 949 pesos, en 2021, para trabajar la carretera Pachuca–Huejutla.

Mientras, la RFM Constructores ganó la licitación pública para la realización del tramo carretero 85+760 al 89+000 por un monto de 109 millones 410 mil 467 pesos.

Ppara este año la empresa Mayran de San Pedro SA de CV, de manera conjunta con Constructora Rafega S.A. de C.V., trabajan en la modernización a cuatro carriles del kilómetro 92+000 al kilómetro 95+000 así como construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con concreto asfáltico, obras complementarias, obras inducidas, señalamiento y construcción de rampa de emergencia de la carretera Pachuca - Huejutla, en el tramo Cerro Colorado – Zacualtipán.

Lo anterior es por un monto de 173 millones 269 mil 402 pesos, bajo el número de licitación LO-009000997-E07-2022 otorgado este año por la SCT.

AUTORIZACIONES SON FEDERALES

Los bienes nacionales están regulados por el artículo 27 párrafo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su uso, extracción o aprovechamiento, debe ser a través de una concesión emitida por la Conagua.

Lo anterior es reforzado en los artículos 113 fracciones III, IV y V y 20 y 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, señalan que la explotación, uso o aprovechamiento de los materiales pétreos tales como arena, grava, piedra o cualquier otro tipo de material utilizado en la construcción, que sea extraído de un vaso o cauce.

Fue hasta hace poco que los habitantes de San Agustín comenzaron a documentarse de la normativa federal.

"Los contratos o autorizaciones para la extracción de las piedras las debió de haber dado la Conagua, pero, aquí se hizo sin ningún permiso de Conagua, no hubo un estudio de impacto ambiental y solo se hizo con la autorización verbal del presidente municipal Manolo Téllez con tres empresas".

RESERVA DE LA BIOSFERA

El río Santiago, de donde se ha extraído material pétreo, es parte de la Reserva de la Biosfera de la Barranca de Metztitlán. Este santuario se ubica en la Sierra Baja de Hidalgo, cubre una extensión de 96 mil 42.94 hectáreas y está distribuida en ocho municipios: Acatlán, Atotonilco El Grande, Eloxochitlán, Huasca de Ocampo, Metztitlán, San Agustín Metzquititlán, Metepec y Zacualtipán.

La reserva fue declarada área protegida por las leyes federales a través del decretó el 27 de noviembre del año 2000, signado por el entonces presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León; también, forma parte del Corredor Biológico de las zonas áridas del Altiplano Mexicano Central.

Es considerada como una de las zonas cactológicas (abundancia de varios tipos de cetáceas) más importantes de México y se caracteriza por su gran riqueza biológica y su belleza escénica en la que sobresalen enormes cactáceas y especies que se han adaptado a sobrevivir en terrenos muy inclinados y rocosos.

PROTECCIÓN DE LA UNESCO

De igual forma, esta zona de Hidalgo está incluida en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la Unesco, luego que en el año 2015 se inició el proyecto del Geoparque Comarca Minera, que busca dar valor al patrimonio geológico, minero, arqueológico y cultural de la región.

Sin embargo, fue hasta hace cinco años, el 5 de mayo de 2017, que la Unesco designó la Reserva de la Biósfera de la Barranca de Metztitlán dentro de la Red Global de Geoparques por su diversidad en especies de animales y plantas.

En ella habitan cinco especies de felinos, más de 50 especies de mamíferos, 33 especies de murciélagos, así como 271 especies de aves residentes y migratorias que llegan de Estados Unidos y Canadá, según informa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

De igual forma tiene una inmensa flora, entre las que destaca el mezquite, nopal, viejito, acacia, colubrina, hinchador, cactus candelabro, pitayo, entre otros.

LAS SANCIONES

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, para la extracción de material pétreo es obligatorio contar con una concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos; en caso de que esta se realice de manera clandestina, las multas ascienden a 7 millones de pesos.

Incluso, si la o las empresas no cuentan con la solvencia económica para cubrir las multas, se podrá ejecución el cobro a través del embargo de sus bienes.

"Incluso, estos daños ameritarían una sanción de tipo penal, pues creemos que hay daños al río que son irreversibles. Nosotros confiamos que se pueda aplicar una sanción y está la determinará la Profepa".

PIDIERON AYUDA A DIPUTADOS

El 11 de julio, en la sesión del Congreso de Hidalgo, se informó de un oficio en el que los integrantes del cabildo de San Agustín Metzquititlán, Brenda Escamilla Cuenca, síndica jurídica; así como los regidores Yerai Pelcastre Balderrama, José Horacio Gutiérrez Escamilla y Nallely Perea Badillo, solicitaron la intervengan del Poder Legislativo ante una denuncia interpuesta por ciudadanos contra el presidente municipal.

Los habitantes, también ingresaron una solicitud de juicio político, por lo que están recolectando firmas de ciudadanos mayores de 18 años de edad del municipio para cumplir con los requisitos ante el Congreso de Hidalgo.





sjl