Por riesgo de covid-19, aíslan a 22 bomberos de Hidalgo

Por riesgo de covid-19, se aislaron a 22 bomberos del estado de Hidalgo pertenecientes a la estación ubicada sobre la avenida Madero, en Pachuca.

Aunque de momento se descartó la existencia de un caso positivo de covid-19 entre los elementos de Bomberos del Estado Hidalgo, se tomaron las medidas preventivas al dar positivo a la prueba de coronavirus, la esposa de uno de los bomberos, informó la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH).

“Por el momento no tenemos caso positivo covid-19 en Bomberos de Hidalgo, estación Madero”, dijo y señaló que fue el lunes 6 de junio cuando se comunicó que la esposa de uno de los bomberos que labora en la estación Madero dio positivo a la prueba de covid-19.

Al momento de enterarse del resultado, el bombero reportó al comandante de la corporación y éste a su vez a los servicios médicos de la secretaría.

Como medida preventiva, se determinó enviar a resguardo domiciliario a personal del turno: 22 elementos, entre administrativos y operativos.

De la misma forma se realizaron trabajos de sanitización en la estación, la mañana de este martes.

Recién el 5 de junio de este año, dos bomberos pertenecientes a la sub estación de bomberos en la colonia Juan C. Doria de Pachuca dieron positivo a la prueba de covid-19, por lo que la sub estación permaneció cerrada y se enviaron a cuarentena a 20 elementos más para prevenir riesgo de contagio.













jgp