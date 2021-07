¿Por qué los jóvenes padecen más reacciones a las vacunas anticovid?

PACHUCA.- Esta semana, con mucho miedo, pero valientes, se vacunaron los jóvenes de 30 a 39 años en Pachuca. La mayoría padeció los efectos secundarios, los más reiterados, dolor en el cuerpo, escalofríos, fiebre y dolor de cabeza. De acuerdo con la explicación de la Secretaría de Salud a nivel federal, la reacción se debe a la aceptación del sistema inmunológico de este biológico.

En enero de este año, la farmacéutica AstraZeneca SA de CV sometió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) la información de esta vacuna contra la covid-19, con el propósito de que fuera evaluada y dictaminada para obtener una autorización por uso de emergencia.

El Comité de Moléculas Nueva revisó y dictaminó el 04 de enero del 2021 opinión "favorable" para su uso de emergencia.

Desde entonces ha sido aplicada en varios grupos de edad, conforme a información disponible en la Secretaría de Salud, la reacción no depende de la vacuna, sino del sistema inmunológico de las personas.

En este caso, cuanto más jóvenes son, su sistema administra más rápido el contenido de la vacuna, de ahí que la mayoría de este sector de la población tenga efectos más fuertes que los de mayor edad.

En México, esta vacuna ha sido aplicada mayor mente a la población de 40 - 49 y 30 - 39 años. Contiene una parte del nuevo coronavirus pero en modalidad no replicante, es decir, que sirve para que el cuerpo active sus defensas, pero no porque esté vivo el virus.

Su aplicación es de dos dosis de 0.5 mililitros, aplicadas por vía intramuscular en el brazo de menor uso, con un intervalo de ocho a 12 semanas (56 a 84 días). Esta recomendación en cuanto al intervalo entre la primera y segunda dosis surge por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, publicada el 10 de febrero de 2021.

A pesar de ser una vacuna ya común en las jornadas de vacunación, si tiene contraindicaciones, estas son para personas que recientemente hayan presentado la enfermedad y aun no se recuperen.

Hasta el momento y de acuerdo con la evidencia científica disponible, se debe diferir 90 días la vacunación contra SARS-CoV-2 en individuos que hayan recibido plasma convaleciente previo a la vacunación.

¿DEL UNO AL 10 QUÉ TANTO TE PEGÓ LA VACUNA?

Los efectos que sintieron la mayoría de jóvenes pachuqueños fueron los escalofríos, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza y cansancio extremo, la mayoría lo resolvió con paracetamol recetado durante los síntomas.

Conforme al sondeo de La Silla Rota Hidalgo, la mayoría comenzó a sentirlos al anochecer y durante la madrugada. Algunos de los testimonios señalaron que el síntoma más grande fue el quedarse en cama por el dolor del cuerpo.

Cabe mencionar que, por protocolo de las mismas jornadas, los recién vacunados entran a un periodo de observación de media hora para descartar algún efecto adverso grave.

Carolina Guadarrama se vacunó en la Unidad Deportiva de la colonia C.Doria, explicó que acudió entusiasta porque le pareció que la vacunación avanza rápidamente en todos los sectores de la población, pero por la noche el dolor era imparable.

Leer en LSR Hidalgo: Se abre la tierra en Temango; "desapareció el patrimonio de mis hijos"

"Ya había escuchado que era terrible, pero uno siempre piensa: A lo mejor a mí no me da, pero empieza a llegar en el cuerpo los escalofríos, me dolieron mucho las rodillas y si me movía un milímetro sentía que se movía todo el mundo".

Lloró, se dio una ducha, se cubrió de cobijas, tomó tés para no sentirse tan mal, hasta que cedió a tomar el paracetamol del que todo mundo habla, así concilió el sueño a las 4 de la mañana.

Cuando se despertó poco antes del mediodía, tenía dolor en el brazo, y aunque todavía tenía los efectos de la vacuna, se sintió mejor.

"Medio desayuné, me bañé, intenté hacer algunas cosas de la oficina, pero, mejor me fui a dormir, desperté como a las 5 de la tarde, me tomé dos pastillas de paracetamol, dormí y desperté a las 8 o 9 de la noche con mucha hambre".

Ella como muchos treintañeros padeció los efectos de la vacuna más temida de la jornada de vacunación anticovid. Cabe mencionar que una de las indicaciones es evitar el alcohol, para lograr el máximo de su efectividad.

LOS MEMES NO FALTARON

Los cuatro días de vacunación estuvieron repletos de fotografías en el momento preciso de la inyección con los brazos descubiertos y los ojos sonriendo detrás del cubrebocas y frases como: "soy el futuro de México" y "si no hay foto, no cuenta".

Twitter, Facebook, Instagram y hasta Tik Tok, tuvieron registros de esta generación de jóvenes que, con todo y su temor a las inyecciones, acudió por la protección de ellos y de todos.

En los videos, de fondo se escuchaba alguna canción emblemática de los noventas, esas con las que creció a mayoría.

Eso sí, en la noche, durante la llamada "postración" también compartieron memes de lo que les dejo la AstraZeneca. Algunos, con bastante ingenio.

La vacunación apenas comenzó con este sector de la población, esta semana fueron siete municipios en total de todo el territorio hidalguense, el resto, ya espera que llegue a su municipio.

mai