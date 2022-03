Por omitir informes de precampaña, quiere Panalh tirar candidatura de Viggiano

PACHUCA.- Con una impugnación, el Partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) pretende que se retire a Alma Carolina Viggiano Austria, aspirante de la coalición Va por Hidalgo, el derecho de registrarse como candidata a gobernadora, por la omisión en la presentación de informes de precampaña.

El viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que Acción Nacional entregó el reporte de gastos, pero PRI y PRD no lo hicieron; no obstante, la consejera Carla Humprhey Jordan señaló que a Viggiano no se le impidió registrarse como candidata porque "mostró interés" en cumplir la disposición, pero son los partidos los que tienen acceso al Sistema Integral de Fiscalización.

Arturo Sosa Echeverría, asesor jurídico de Nueva Alianza, explicó en conferencia de prensa que se ingresó recurso de apelación contra el acuerdo INE/CG162/2022, en el que se da cuenta de la revisión de los informes de gastos de los precandidatos porque se violan los principios de certeza, legalidad y objetividad, ya que no se hace extensiva la sanción a la priista.

El eje central de la impugnación, explicó, es que no existe evidencia de que la diputada federal con licencia haya realizado actos tendientes a cumplir con las obligaciones, como mencionó la consejera.

Además, sostuvo que la sesión fue el viernes, pero hasta el martes fue subido el documento con la resolución del organismo, con lo que el plazo de cuatro días para analizar y controvertir la determinación se redujo a uno.

Lee también en LSR Hidalgo: Me acusan de chapulín, pero los 3 candidatos cambiaron siglas, dice Berganza

Según el dictamen disponible en el INE, por las omisiones, el sol azteca fue multado con 107 mil 301.14 pesos y el PRI con 324 mil 222.49, que le serán descontados de su financiamiento ordinario, mediante retenciones equivalentes al 25 por ciento de cada ministración mensual.

Sin embargo, Sosa Echeverría señaló que se pretende una sanción a la aspirante, no solo a los partidos, porque es una "obligación solidaria", como refiere la ley de partidos. Externó que el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla la imposibilidad de registro, además de que existe un antecedente en Michoacán.

"No obstante no hayan realizado actos de precampaña los partidos tienen la obligación de presentar el informe, aunque sea en ceros, no hacerlo está calificado como una falta grave", externó.

El recurso fue ingresado ante el INE, que deberá notificar a los terceros interesados. Estos realizarán las manifestaciones que a sus intereses convengan en un plazo de tres días y finalmente deberá ser enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A partir de que dicte el auto de admisión, la Sala tiene 12 días para emitir una resolución sobre si es procedente o no el medio de impugnación, expuso.

Fotografías de Oliver García

sjl