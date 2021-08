Por ola de contagios covid, antorchitas levantan plantón de Plaza Juárez

PACHUCA. – Guadalupe Orona Urías, dirigente de Antorcha Campesina en Hidalgo, informó que la organización suspenderá movilizaciones y retirará el plantón instalado en la Plaza Juárez, debido al incremento de los contagios por covid-19.

Sin embargo, señaló que continuarán con la denuncia y la exigencia de solución a sus peticiones, por lo que anunció que el próximo 5 de septiembre realizarán una manifestación durante el quinto informe del gobernador Omar Fayad.

Antorcha ha insistido desde hace años que sean atendidas las demandas, los planteamientos de servicios básicos de diferentes colonias y comunidades de electrificación, agua potable, de caminos y también se ha solicitado que el gobierno atienda la situación de la falta de empleos y de ingresos para alimentación", indicó Orona Urías.

REGRESO A CLASES

Sobre la postura del presidente de México, al decir: "llueva, truene o relampaguee, habrá clases el 30 de agosto" es una actitud irresponsable y hasta criminal, debido a la emergencia sanitaria por la tercer ola de la covid-19 y sus variantes.

Orona Urías mencionó que sugerirá a los simpatizantes de la organización que no lleven a sus hijos a clases presenciales como lo está pidiendo el gobierno federal.

Nosotros consideramos que se debe de regresar a clases presenciales hasta cuando las condiciones lo permitan. Es decir, cuando entre el 70 y 80 por ciento de los mexicanos estén vacunados y las escuelas tengan las condiciones mínimas de higiene, como agua, drenaje y filtros sanitarios", expresó.

En conferencia de prensa, la lideresa de Antorcha Campesina señaló que las nuevas cepas o variantes de la covid-19 son más agresiva y están pegando más a los niños y jóvenes, por lo que las clases presenciales sería arriesgar a que la problemática aumente.

No obstante, en Hidalgo el gobernador Omar Fayad ha señalado que no se regresará a clases de nivel básico pues no existen las condiciones.

Antorcha Campesina cuenta con nueve escuelas de nivel básico y dos de media superior; sin embargo, el llamado para que no regresen los niños a las clases presenciales se hará en todo el estado.

No es seguro mientras no se estén vacunados o las escuelas no estén en condiciones higiénicas con jabón, agua, gel antibacterial y filtros. Recordemos que muchas veces el bulto (problema) se lo cargan a los padres de familia quienes encima de que tienen que trabajar los dejan que se hagan cargo de la escuela", señaló.

