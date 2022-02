Por no incluir logos de reciclaje en propaganda, amonestan al PAN y a Viggiano

PACHUCA.- Por omitir colocar el símbolo internacional de reciclaje en ocho espectaculares, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) impuso una amonestación pública a Alma Carolina Viggiano Austria, candidata de la coalición Va por Hidalgo.

En el procedimiento especial sancionador PES-008/2022, Morena señaló que nueve espectaculares presentaban esta omisión y después de oficialías de la autoridad electoral se acreditó la violación a la normativa en ocho de los casos.

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ordenó, como medida cautelar, retirar o modificar los anuncios, lo cual se cumplió añadiendo los logos ecológicos; sin embargo, el TEEH impuso la sanción al partido por culpa in vigilando y a la actora porque de no haber sido denunciados, los espectaculares continuarían con la omisión, señaló el magistrado Leodegario Hernández Cortez.

En la resolución del recurso RAP-MOR-005/2022, Morena impugnó un acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del IEEH en el cual solicitó medidas cautelares contra Viggiano porque señaló actos anticipados de campaña en una serie de publicaciones, lo cual no fue acreditado porque las expresiones difundidas no se encuentran encaminadas a la obtención del voto, no se refiere a plataforma electoral alguna ni se denigra a partido o persona particular, sino que se advierte una crítica y posicionamiento de diversos temas que forman parte del debate público, señaló el magistrado.

Lee también en LSR Hidalgo: Cinturón de alcalde, 10 mil pesos; colchones a damnificados de Tula, reciclados

Sin embargo, el ente jurisdiccional ordenó revocar el acuerdo porque el IEEH no se pronunció en una de las nueve ligas denunciadas.

David Roberto Ramírez Sánchez promovió el recurso PES-002/2022 por supuestos actos anticipados de precampaña de Julio Menchaca Salazar, por siete espectaculares colocados en la zona metropolitana de Pachuca; sin embargo, el pleno determinó que los mensajes estaban dirigidos a los militantes de Morena, por lo que no se actualizó la trasgresión.

El Revolucionario Institucional controvirtió la negativa de la Secretaría Ejecutiva del IEEH de emitir medidas cautelares contra espectaculares de Menchaca por actos anticipados y promoción personalizada, en el procedimiento sancionador PES-004/2022, así como los recursos de apelación RAP-PRI-004/2022 y RAP-PAN-008/2022, refiriendo falta de exhaustividad de la autoridad. Las ponencias avalaron la respuesta del IEEH que declaró la improcedencia de las medidas en ambos casos.

Uno de los argumentos del tricolor para pedir el retiro provisional de la propaganda es que el IEEH es que Menchaca era candidato único, por lo que no debía realizar actos de precampaña; no obstante, la autoridad señaló que no entra en el supuesto porque otros militantes participaron en el proceso interno de Morena y su precandidatura deberá ser ratificada, explicó el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez.

jgp