Por negarse a revisión, multa de 800 mil pesos a gasolinera de Huasca

PACHUCA.- Durante su inspección semanal, ¿Quién es Quién? en los precios de la gasolina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó una gasolinera en el municipio Huasca de Ocampo, Hidalgo, que se negó a ser verificada, por lo que fue acreedora a una multa de 800 mil pesos, informó el procurador Ricardo Sheffield Padilla.

De acuerdo con el reporte semanal de la Profeco, se trata de la gasolinera con razón social Pétreos Sol S. A. de C. V., con domicilio fiscal en calle principal Camino a Huasca, colonia La Loma.

Dicho establecimiento en conjunto con Ejm Servicios SAPI de C. V. y PetroSab S. A. de C. V., ambas localizadas en Querétaro; además de Gastoga S. A. de C. V. ubicada en el Estado de México; Auto Servicios Tello S. A. de C. V. y Súper Servicio Tepehuanes, con sede San Luis Potosí y Durango, respectivamente, se negaron a ser verificadas del 10 al 16 de julio, cuando la Profeco realizo su inspección.

Es de llamar la atención esta semana, seis gasolineras no se dejaron verificar, muy probablemente tengan pulsadores, todas se hicieron ya acreedoras a una multa de 800 mil pesos por no permitir la verificación (...) que los usuarios tomen en cuenta que, aunque no haya sellos ahí, es muy probable que estén robando combustible", refirió Sheffield Padilla.

Además de los seis establecimientos, la Profeco reportó que, durante el periodo en mención se realizaron 255 visitas en donde se detectaron 27 gasolineras con anomalías en dar litros de a litros, mientras que en 194 no se encontraron irregularidades.

¿Quién es Quién? en los precios de combustibles es una herramienta que brinda información actualizada sobre las estaciones de servicio que comercializan gasolina y diésel con los precios más altos y más bajos en el país, "clasificación se construye a partir de los precios reportados a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por los permisionarios de venta al público de gasolinas y diésel".

emh