Por muerte de perrito chihuahua exige 100 mil pesos de indemnización

PACHUCA.- Lo que comenzó en 2021 como el ataque entre una husky siberiana y una chihuahua, que terminó con la muerte de la segunda, ahora se convirtió en un acto de acoso, agresiones, intento de homicidio y extorsión por parte del dueño de la perra pequeña a la familia responsable.

El ejemplar que atacó al chihuahua es de la raza husky / Imagen ilustrativa. (Foto: especial)

Así lo denunció Tamara en sus redes sociales, donde narró lo que describió como un calvario contra ella y su familia, ya que Juan Pablo de casi 40 años la acosa y agrede a tal grado de usar una navaja para intentar amedrentar y que se le proporcionen 100 mil pesos como indemnización por el deceso de su mascota que era una cachorra.

UN DESCUIDO QUE SALIÓ CARO

En 2021, Tamara narró que su trabajadora del hogar por accidente dejó abierta la puerta de un cuarto de servicio y Toffee que es una husky siberiana escapó y fue hasta la residencia de su vecino y atacó a una chihuahua llamada Micaela de tres meses de edad, provocándole la muerte.

Sin embrago, los dueños de la perra de mayor tamaño se hicieron responsables y trasladaron al ejemplar lastimado a un centro veterinario y se contactaron con Juan Pablo para que acudiera a presenciar el hecho; sin embargo, el médico canino les explicó que no podía atenderla por la gravedad y especialidad que se necesitaba.

Por lo que Micaela fue trasladada a otro local, pero en él les refirieron que no se podía hacer más por ella y no iba a poder sobrevivir; por lo que Tamara refirió que estuvieron presentes en el fallecimiento y se hicieron cargo de los gastos médicos y servicios funerarios específicos para perros como incineración.

Juan Pablo, dueño del chihuahua quien pide una reparación del daño. (Foto: especial)

Además, hubo un acuerdo de que sería reemplazado el ejemplar, aunque Juan Pablo exigió que fuera de las mismas características: tres meses de edad, mismo color y raza; aunque entre las charlas, la mujer acusó que el hombre tenía una actitud grosera con ella y además en estado etílico y prepotente.

Comenzó la búsqueda y entre ellas la hermana de Juan Pablo le escribió a Tamara para asentar que el sustituto además lo quería con certificado de Pedigree e incluso sugirió una compra, pero le fue respondido que se revisaría y ella le comentó a Juan Pablo, quien llamó que no se evadieran y días después tuvo un capricho de que quería chofer y 35 mil pesos.

TRES SUSTITUTOS MUERTOS Y AIRES DE VENGANZA

Tras siete días del incidente entre Toffee y Micaela, Tamara encontró a una nueva cachorra con las características que le exigió Juan Pablo y su familia, por lo que la entregaron "y ahí terminó todo, "o eso pensábamos", escribió Tamara, ya que posteriormente le fue notificada que el ejemplar dado había muerto y se le exigía otra vez un reemplazo.

En una llamada con la hermana de Juan Pablo por lo ocurrido, la mujer no quería otro cachorro, sino que Tamara "durmiera" a Toffee: "Me quedé callada y pasmada por la petición de esta persona", añadió, al referir que veterinarios le comentaron que no era posible porque la husky estaba sana y en cambio la adiestraron.

Un ejemplar chihuahua café, como el que pedía Juan Pablo. (Foto: especial)

Además de comenzar otra búsqueda de reemplazo a la chihuahua muerta, pero ya con abogados tras agresiones, se les recomendó que el sustituto se diera en una corte y no fuera de ella, pero Tamara el 22 de diciembre entregó otra pequeña cachorra a Juan Pablo, aunque lo recibió una mujer amiga suya y firmó de entregado.

Pero el 27 de ese mes, el hombre escribió otra vez para referir que la perra había perecido y dijo que se le dio en malas condiciones, a lo que Tamara explicó en su denuncia que no era así y que el tiempo que tuvo el ejemplar este estaba sano; aunque él envió una foto y se apreciaban en cambio la mala calidad de vida que dio a la perra.

Pero nuevamente el hombre volvió a exigir un reemplazo, pero esta vez una raza yorkshire hembra cachorra y el 2 de enero del que corre se hizo la entrega fuera de tribunales a la misma a miga de Juan Pablo, a quien le explicaron los cuidados a tener; pero otra vez se reportó el deceso de la cachorra.

DENUNCIAN A JUAN PABLO POR ACOSO; ÉL HACE QUE TAMARA PIERDA SU TRABAJO

En el marco de las entregas de animales en compensación por la muerte de Micaela, Juan Pablo acosó el 11 de julio a Tamara y acompañado de dos policías sin orden judicial se presentó al domicilio de ella para extorsionar por la cantidad de 300 mil pesos y días después repitió el hostigamiento, pero él solo.

Los actos fueron a tal, que el individuo difamó a Tamara en grupos de comunicación y la amenazó, por lo que en julio de 2021 fue iniciada una denuncia y el 12 de agosto de ese año hubo un acuerdo de no repetición por él en el tribunal de justicia restaurativa, aunque violó el pacto y volvió a acosar y difamar.

Acta del Ministerio Público. (Foto: especial)

Entonces, Juan Pablo publicó una fotografía de la propiedad de Tamara, y aunque ella denunció otra vez, el acto con información falsa en redes sociales ocasionó que perdiera su trabajo; además, continuamente posteó imágenes de la familia dueña de la husky, mismas que borró el hombre, pero hay evidencia digital de tales.

CON PDF, EXIGÍA REPARACIÓN DE $100 MIL; PERO SOBREVINO ÚLTIMA Y VIOLENTA AGRESIÓN

Tras la entrega del ejemplar yorkshire, a Juan Pablo no le bastó y vía WhatsApp le envió a Tamara un documento PDF en el que le exigió 100 mil pesos de daños reparatorios pero ella se negó, ya que la consideró una extorsión y abuso del hombre, pero ante la lentitud del proceso judicial, el 5 de febrero del que corre decidió verlo para hacer un arreglo.

El encuentro fue en el fraccionamiento donde viven, pero él se encontraba bajo los influjos del alcohol y presuntamente drogado, pero aun así ella le externó que solo quería paz y tranquilidad para su familia, y que ya habían hecho lo que les correspondía por la muerte de Micaela y que lo que él hacía era un abuso enorme.

Pero de forma tajante y grosera le respondió que no la dejaría de molestar a ella y su familia hasta que le dieran dinero, "y que nos haría la vida imposible, nunca mencionó el tema de los perros, el cual ha sido el problema y origen principal... Dijo que mataría a mi perrita y que no se va a cansar hasta vernos muertos", asentó.

Prueba de la dirección general de atención temprana. (Foto: especial)

En ese sentido, este lunes Tamara se encontraba junto con sus hermanos en su hogar preparándose para salir, pero en la entrada de su zona habitacional estaban sus padres junto a Juan Pablo que olía a alcohol y con comportamiento agresivo; fue así que golpeó el automóvil de su papá para después sacarle una navaja y cortarlo en las manos.

Ello, pues Tamara narró que su padre se interpuso para defenderla a ella y su familia, pero el hombre subió a su vehículo y ella comenzó a grabar con su celular, pero en un momento dado fue jaloneada del brazo derecho por el individuo desde la puerta de su auto y empezó a cerrar el vidrio para lastimarla.

Heridas provocadas al padre de Tamara. (Foto: especial)

Aunque su padre enojado rompió el cristal en defensa de ella; entre tanto, la madre de la mujer llamó a los servicios policiales que arribaron y les fue narrada la escena, pero, aunque quisieron intervenir a Juan Pablo este no descendió de su unidad y los oficiales no pudieron hacer nada más al respecto.

Por ello, la familia afectada acudió al Ministerio Público (MP) para levantar una denuncia por lo que Tamara expresó había sobrepasado todos los límites de violencia física e intento de homicidio; asimismo, en su denuncia hizo responsable a Juan Pablo por daños a ella y su familia e incluso su propiedad.





