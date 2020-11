Por la pandemia, 280 comercios no reabrieron en región Tulancingo

PACHUCA.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Tulancingo, estimó que 280 negocios cerraron sus cortinas de forma definitiva a causa de la contingencia sanitaria por covid-19.

El titular del organismo empresarial, Alejandro de la Concha Ortiz, indicó que hasta el tercer trimestre de 2020, cerraron principalmente los establecimientos no esenciales, es decir, los giros comerciales refieren a tiendas de regalos, papelerías, accesorios para celulares o comercialización de aparatos de uso doméstico, explicó de la Concha Ortiz.

"Son comercios que no lograron su reapertura, algunos entran en el esquema de que por mal negocio fueron cerrando, otros tuvieron que cerrar por no ser esenciales, pero no lograron su reabrir porque el capital que tenían era insuficiente".

Asimismo, indicó que 70 por ciento de los negocios afectados, que significan 196 establecimientos, se concentraban principalmente en Tulancingo.

El restante, que son 84, estaban localizados en ayuntamientos pertenecientes a la región, como: Acaxochitlán, Cuautepec, Metepec, Singuilucan y Tenango de Doria.

Adicional al cierre de negocios, durante la primera semana de noviembre el titular de esta Cámara de Comercio había informado que, del 20 de marzo al 31 de octubre de 2020, la Canaco contaba con el reporte de 326 comerciantes contagiados de covid-19.

sjl