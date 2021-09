Por inundaciones en Tula y el Mezquital, 5 mil casas dañadas y 15 decesos

No hay extraviados, no hay perdidos. Trece de los 15 fallecidos se han entregado a sus familiares, uno es de Veracruz y estamos esperando el contacto con la familia, el otro no se podía entregar porque no podían entrar a la casa por el acta de nacimiento, tanto de los hijos, como de la persona que murió, pero acabo de dar instrucciones para que se den todas las facilidades para que les puedan dar una digna sepultura. Les damos nuestro pésame y que sepan que habrá apoyo para todos".