Por fuga, se desperdicia agua en colonia céntrica de Pachuca

PACHUCA.- Mientras que falta agua en varias zonas de Pachuca, el líquido se desperdicia en una fuga ubicada en la colonia Santa Julia.

De acuerdo con los vecinos, el desperfecto había sido reparado una semana antes por personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim).

La fuga está ubicada en la calle 5 de mayo, entre las calles Javier Rojo Gómez y camino al Palmar, en la colonia Santa Julia. Hace una semana fue atendida y reparada; sin embargo, ayer se volvió a romper la línea de suministro.

"No es la primera vez que se tira el agua aquí. Ya son varias veces que se reporta la misma fuga, pero siempre se vuelve a romper el tubo o no sé qué pase, pero es mucha agua que se desperdicia, mientras en otras colonias no hay".

Así lo expresó Lorena, trabajadora de una cocina económica aledaña al lugar de la fuga, quien informó a La Silla Rota Hidalgo que es común observar derrames en la zona.

"Es muy seguido ver el agua brotar de la calle. Si se siente feo ver mucha agua limpia que se va al drenaje, cuando en colonias se necesita; ojalá y las autoridades puedan arreglar bien porque es feo ver que el agua se desperdicie así", concluyó.

Hace unos días, habitantes de las colonias Cubitos y Terrazas se manifestaron en oficinas de la Caasim, debido a que el servicio es irregular desde hace seis meses.

La dependencia surte el líquido con pipas, sin embargo, es insuficiente. Por ello, el organismo les prometió abasto por tandeo tres días a la semana, pero no les dio horario, informó Rafael Domínguez Escamilla, representante de Cubitos.

También, hace dos semanas, habitantes de la colonia 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, cerraron la carretera Pachuca-Tulancingo para presionar a las autoridades de la Caasim para que les regularicen el suministro de agua potable.

La autoridad informó que, esta escasez de agua potable se debe, primeramente, a la época de estiaje y a que se han reportado fugas y robo de agua en municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala.

djl