Por falta de agua entubada subió más de 200% solicitud de pipas a Caasim

PACHUCA.- En dos años aumentó más de 200 por ciento el número de solicitudes de pipas de agua en la Zona Metropolitana de Pachuca, un indicativo de la creciente escasez del líquido en llaves, regaderas o fregaderos de viviendas ubicadas en 14 alcaldías que atiende la Comisión de Agua y Alcantarillado de Servicios Intermunicipales (Caasim).

De acuerdo con el reporte 130213100021822, de la Unidad de Transparencia, en 2019 la Dirección de Abasto brindó 11 mil 15 servicios de carros cisterna a colonias, fraccionamientos o poblados que presentaron desabasto por línea; para 2020, el número se disparó a 247 por ciento: se despacharon 27 mil 247 servicios y para 2021 fueron 23 mil 546, lo que representó 214 por ciento más que en 2019.

Durante el primer año de la pandemia, el organismo operador de agua no tuvo la capacidad por sí mismo de abastecer a la población, tiene 14 camiones pipas, de los cuales, cinco no funcionan por obsolescencia.

Josué de Jesús Ávila García, director de Abasto, informó que a mediados de marzo la Caasim arrendó a Piparama A.C. 17 carros cisterna para cubrir la demanda de agua.

El funcionario especificó que el parque vehicular es de 27 vehículos, 10 que corresponden a Caasim, 14 pipas de 10 mil litros y tres pipas de 20 mil litros.

Aunque Ávila García no especificó la tarifa que paga el organismo por el arrendamiento a Piparama, la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Hidalgo publicó detalles del programa "Suministro de agua potable a través de carros tanque a zonas marginadas", en el cual se especifica que Piparama cobró 675 pesos por viaje, en 2017.

Asimismo, el parque vehicular de Piparama fue incluido en los objetivos de gobierno para aplicar mantenimientos preventivos y correctivos realizados a cloradores y equipos, que fue validado en junio de 2015 -durante el sexenio anterior-, y actualizado en enero de 2018 -con la actual administración-.

Josué de Jesús Ávila detalló que la Dirección de Abasto ha rentado parque vehicular a Piparama en 2020 y en este 2022. Explicó que durante el primer año de pandemia el arrendamiento comprendió de junio a noviembre, y en este año empezó a medidos de marzo.

Aunque en 2021 la demanda fue de 23 mil 546 pipas, apenas 3 mil 701 pipas menos que en 2020, el funcionario de Caasim aseveró que no había requerido arrendar parque vehicular para llevar agua hasta los domicilios.

CAMBIÓ LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN

El director de Abasto de la Caasim informó que en uno o dos días son atendidas las solicitudes de agua por tandeo, con o sin reporte ciudadano.

Sin embargo, el 14 de mayo habitantes de la colonia 11 de Julio bloquearon la carretera México-Tulancingo para señalar que Caasim ignora sus solicitudes; nueve días después, el 23 de mayo, vecinos de Cubitos se manifestaron en las oficinas del ente descentralizado, señalaron que incumplió la promesa de abasto a partir del 21 de mayo.

Josué de Jesús Ávila aseveró que la Dirección de Operación Hidráulica anticipa las colonias donde dejará de llegar el líquido, después, se envían operativos con varias pipas para brindar el servicio.

"Ahorita es lo que se convino, que es lo más conveniente para la ciudadanía, lamentablemente o afortunadamente, estamos tratando de abarcar dos colonias por día, completas. De ahí nosotros agarramos reportes que tenemos y damos el servicio en esa colonia, con reportes y sin reportes, entonces, al otro día tenemos reunión y nos dicen en esta colonia hace falta agua, entonces yo me estoy atrasado en algunos reportes que hacen cuando llaman por teléfono, no quiere decir que no se les quiera atender, lo analiza Operación Hidráulica porque a veces nada más es una persona..."

De acuerdo con el funcionario, la Comisión de Agua y Alcantarillado requiere al menos de 40 pipas para atender la demanda de agua que deja de llegar a las viviendas a través de la red hídrica.

Explicó que el desabasto obedece a distintos factores, que van desde robo de cable, sobrexplotación de los pozos, mantenimiento, tomas clandestinas, fugas o deudores.

Además, advirtió a la población que Caasim y los carros cisternas de Piparama no cobran por el suministro del líquido.

"... No sabemos ni donde están cargando, que tengan mucho cuidado con esas pipas, todas la pipas tanto de Caasim, como las rentadas, como las de Piparama, traen una leyenda de agua potable, números telefónicos, número económico, en el tanque trae un logotipo donde la Caasim está verificando que es agua potable, que es apta para consumo humano".

MUNICIPIOS QUE ATIENDEN CAASIM

Pachuca, Mineral de la Reforma, Zapotlán, San Agustín Tlaxiaca, Zempoala, Singuilucan, Epazoyucan, Tlanalapa, Tepeapulco, Tizayuca, Villa de Tezontepec, Tolcayuca, El Arenal, Mineral del Chico





