Por "falta de acuerdos" PVEM dejó alianza en Hidalgo y Aguascalientes: Castrejón

PACHUCA.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no contenderá con Morena en Hidalgo y Aguascalientes porque no alcanzó "acuerdos internos" señaló la líderesa Karen Castrejón Trillo, sin especificar en qué consistieron.

En conferencia de prensa, en la que se presentó al aspirante en Hidalgo, el exfuncionario José Luis Lima Morales, la presidenta nacional del Verde sostuvo que esto no significa que dejen de respaldar la Cuarta Transformación en las cámaras legislativas.

"No hay nadie atrás de la candidatura de José Luis, simplemente las alianzas se construyen mediante las coincidencias y cuando no se tienen todas porque hay algunas diferencias, no se pueden transitar con ellas, no hay rompimientos".

Desde un principio, señaló, se tenía previsto que ambas entidades estuvieran fuera de la coalición por así convenir a la militancia en esos estados y para buscar "perfiles verdes" para contender.

El 8 de febrero, Castrejón señaló en Aguascalientes, donde la intención del voto en las encuestas favorece al PAN, que el comité estatal había solicitado participar sin Morena y sólo con el Partido del Trabajo (PT). La candidata será la senadora petista Martha Márquez Alvarado.

En enero, Verde y PT registraron "Juntos Haremos Historia" como el nombre de su coalición, decisión que, tras la inconformidad de Morena, fue avalada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto, porque no existe prohibición legal para que los partidos que integraron una coalición en un proceso electoral previo puedan utilizar una denominación idéntica o similar en un proceso electoral posterior, siempre que ello no genere confusión en la ciudadanía.

VERDE CONTINÚA EN CUATRO ESTADOS

La alianza con Morena y otras agrupaciones como Nueva Alianza, el PT o partidos locales continúa en Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Oaxaca.

En todas esas demarcaciones los candidatos fueron elegidos por Morena: el senador Américo Villarreal Anaya, la alcaldesa Mara Lezama Espinosa, la expresidenta municipal Marina Vitela Rodríguez y el congresista Salomón Jara Cruz, respectivamente.





sjl