Por esta razón, Viggiano casi se queda sin registro

PACHUCA.- Pese a que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) no presentaron el informe de gastos de precampaña de Alma Carolina Viggiano Austria, el Instituto Nacional Electoral (INE) permitió que la aspirante pueda registrarse como candidata porque mostró interés en cumplir la disposición.

Durante la sesión de este viernes, en la aprobación de los dictámenes de fiscalización, la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan señaló que existe una "obligación solidaria" de los aspirantes y las agrupaciones, pues los precandidatos son responsables de informar a las fuerzas políticas las operaciones que realizan, pero son éstas las que tiene el acceso al Sistema Integral de Fiscalización.

¿Qué pasa cuando el precandidato presenta el informe al partido, pero este no a la autoridad? La omisión de presentar el informe de ingresos y gastos constituye una falta particularmente grave porque obstaculiza la labor de fiscalización y evade la debida rendición de cuentas de quienes aspiran a un cargo electivo y por ende trae aparejada la negativa o cancelación de registro de la candidatura respectiva, independientemente del cargo o ámbito de gobierno de que se trate".

Sin embargo, externó que el mecanismo de fiscalización debe estar en revisión constante, según las circunstancias. En el caso concreto, si la precandidata presentó el informe a los partidos, pero no pudo hacerlo ante la autoridad, no puede darse el mismo tratamiento a una persona que mostró interés en cumplir sus obligaciones, de otra que no lo tuvo.

"Comparto el sentido por cuanto a que su derecho a contender por la gubernatura debe quedar a salvo. Por lo que se refiere a los partidos políticos, es claro que incurrieron en una omisión de gravedad especial por lo que debe imponerse la sanción idónea".

El consejero Martín Faz Mora se pronunció por sancionar a la precandidata precisamente por la obligación solidaria de cumplir la fiscalización, además de que consideró necesario que la totalidad de gastos en el PRI y PRD se sume a sus gastos de precampaña, no sólo los del PAN, partido que encabeza la coalición Va por Hidalgo y que presentó su informe.





