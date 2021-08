Por escasez de trabajo, familia vende lo que puede

Yo tengo una niña que no dejo sola porque tiene autismo moderado y requiere medicamentos, tiene 10 años. Ella solita se baña, se cambia, pero si no le doy el medicamento no está tranquila, la tenemos que llevar a un chequeo. No la puedo dejar. De repente entra en crisis y la gente se me queda viendo porque no saben la situación”.