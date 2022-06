Por devasto de agua, pagan mil 800 pesos a pipas en Piracantos

PACHUCA.- En los últimos 15 días, vecinos de la primera sección de la colonia Piracantos, en Pachuca, han ingresado a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) 35 reportes por falta de agua potable en sus domicilios.

Ante la insistencia, acusan, "ya ni nos contestan las llamadas", por ello, ayer, interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Así lo informó Jorge Ruiz, habitante de dicha colonia, quien junto con otros vecinos bloqueó el viernes de la semana pasada el bulevar Minero (cerca de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pachuca) para exigir a la Caasim que restablezca el servicio que, desde hace dos meses, ha sido irregular.

"No tenemos agua desde hace dos meses en esta sección; incluso, hay otras en donde desde diciembre no tienen agua... ya estamos cansados de levantar y levantar reportes, los cuales no han sido atendido... ya ni nos mandan pipas, las tenemos que comprar", denunció el vecino en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

PIPAS PRIVADAS HACEN SU AGOSTO

Los vecinos han recurrido a la compra de pipas privadas de agua, las cuales cobran entre mil 200 y mil 800 pesos, ya que es muy rara la vez que lleguen las pipas de la Caasim.

"Vimos que en otras colonias van muchas pipas de agua, entonces, investigamos y resulta que son privadas. Fuimos a contratarlas y nos cobran entre mil 200 y mil 800 pesos... son abusivas ya que uno paga por que le llenen el tinaco, botes y cubetas, y si sobra agua, por solidaridad, se reparte entre los otros vecinos, pero los piperos quieren que los demás vecinos también paguen", aseguró el habitante de la colonia Piracantos.

El afectado dijo estar preocupado ya que en esa unidad habitaciones hay un preescolar, una primaria y una secundaria, donde también falta el agua, por lo que resulta riesgoso, y más en pandemia, que no haya líquido para lavarse las manos.

La queja que ingresaron ayer es la CDHEH-VG-1032-22 por, presuntamente, vulnerar los derechos humanos de acceso al agua y saneamiento y obtener servicios públicos de calidad.

"El agua es universal, un derecho humano, y creemos que no se debe de hacer un negocio, por lo que pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto, no solo con los abusos de piperos privados, sino que nos pongan el agua con presión y que sea constante", indicó el afectado.

Los agraviados desconocen el origen del agua de las pipas privadas; sin embargo, dijo, son necesarias pues los sacan de apuro. Son alrededor de 400 familias las que tienen problemas de falta de agua, pese a que hace una semana les prometieron que el servicio se iba a restablecer, situación que no ocurrió.

Hace una semana, Rocío Morales, vecina de Piracantos, narró "el calvario" que tienen que vivir todos los días.

"Tenemos que andar en vela por la noche y madrugada para echarle un ojo a la llave para ver si cae agua y apartarla".

A través de Israel Ramírez Mendoza, encargado del departamento de distribución de la Caasim, informaron a los vecinos que el problema de suministro de agua potable en esta y otras colonias de la zona, se debe a una avería en dos pozos del ramal Tizayuca, por lo que se están realizando el mantenimiento.





