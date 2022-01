Por deudas, cierra Violeta Isfel negocio de hamburguesas en Tizayuca

TIZAYUCA.- Si no probaste las hamburguesas de Violeta Isfel en Tizayuca, Hidalgo, te quedaras con el antojo.

La actriz de televisión informó el cierre de su negocio a causa del aumento de la renta y la generación de más gastos que ingresos.

Aunque dijo que el cierre será de manera temporal, la situación económica, parte de los estragos de la pandemia, ha orillado a cientos de comerciantes a cerrar sus negocios por tiempo indefinido.

Isfel Burgers Tizayuca entró en una pausa dijo Violeta, "porque subieron las rentas como si no hubiera un mañana, lo que se vuelve imposible de pagar. Y pues eso nos ha mermado un poquito, entonces preferí poner una pausa antes de endeudarme o hacer algo que no estuviera padre o divertido. Entonces ahorita sacamos todo, dejamos todo como en pausa".

La hamburguesería que inició derivado de la pandemia y como salida de la actriz para apoyar a su familia al principio resultó un éxito; sin embargo, con el paso de los días fue perdiendo el encanto y las ganancias comenzaron a disminuir y las deudas a incrementarse.

"Cuando un negocio comienza a ser un cúmulo de deudas es momento de parar y decir ´no quiero quedarle mal a nadie´. Tienes que ser lo más honorable posible y es justamente lo que hemos venido haciendo desde el principio", declaró.

Isfel dijo que últimamente las ventas bajaron mucho y el negocio comenzó a ser más una carga. Además agregó que detrás de Isfel Burgers Tizayuca hay un grupo de personas trabajadoras quienes tendrán que prescindir de esa entrada económica, pero que se mostraron comprensivos, entendieron la situación y apoyaron la decisión.

"Obviamente, todos los empleados y las personas que trabajan con nosotros también lo entendieron y saben que no es por una cuestión de no ganas, sino porque la circunstancia actual está siendo muy ruda para todos. Pero, reitero, es una pausa, no es un cerrar, un ya nunca más, no, no, ahorita estamos en pausa y tengo que ahorrar, obviamente, porque sabemos que cuando emprendes algo inviertes, y como te puede dar o no dar. Gracias a dios no le debemos a nadie y eso ya es ganancia", finalizó.

(Con información de Excelsior)

jgp