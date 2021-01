Por covid cierran agencias del MP en Hidalgo

La PGJEH pidió a la población no acudir a sus oficinas si no es necesario. (Foto: Milenio/ilustrativa)

PACHUCA.- Debido al incremento de contagios y fallecimientos de la covid-19 en Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJH) cerró las agencias del Ministerio Público (MP) en la entidad y se enfocarán en atender los delitos que requieran de intervención inmediata.

Lo anterior lo dio a conocer la PGJH a través de un comunicado, en el cual pidió a la población no acudir a sus oficinas si no es necesario.

En la circular, la fiscalía dio a conocer que, ante la aceleración de contagios del nuevo coronavirus, ha disminuido paulatinamente la presencia de su personal en las oficinas, con el cual brindan atención a la ciudadanía.

Lo cual llevó a la dependencia a cerrar agencias del MP, suspender algunos servicios que son considerados como no esenciales como la expedición de actas circunstanciadas, de no antecedentes penales y de vehículos no robados, a excepción que estos últimos estén involucrados en alguna carpeta de investigación.

Personal del Ministerio Público, de servicios periciales, de la Policía Investigadora, así como de las demás áreas que conforman la Procuraduría estamos en riesgo al igual que tú y tu familia, si tienes la posibilidad ¡Quédate en casa!", subrayó la PGHJ en el comunicado.

