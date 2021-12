Por ataque y fuga en Cereso de Tula, vinculan a proceso a nueve personas

TULA DE ALLENDE.- Tras cinco días, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó la vinculación a proceso de nueve personas relacionadas con el la fuga de reos tras el ataque armado al Cereso de Tula.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de diciembre de 2021, cuando un grupo armado incendió tres vehículos y atacó con armas de fuego el Centro de Readaptación Social (Cereso), ubicado en la colonia La Malinche, en Tula.

Estas acciones lograron la evasión de nueve internos, dos de ellos son: José Artemio Maldonado Mejía "El Michoacano", líder de la célula delictiva denominada Pueblos Unidos, y su hermano Mariano Maldonado.

En las acciones para escapar de prisión, las personas que permanecían privadas de su libertad tuvieron la ayuda de un grupo de personas que, con violencia, uso de vehículos adaptados y armas de fuego ingresaron a dicho penal.

Por la fuga, la PGJEH obtuvo la vinculación a proceso para nueve personas, entre ellas un adolescente de quien se omite su identidad por razones legales.

Las personas vinculadas fueron identificadas con las iniciales B. A. A. R., V. O. C., C. S. V., D. H. C., M. A. O. N., J. L. V. C., J. M. C. C. y J. A. R. A.

La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En total, 13 personas han sido detenidas por el ataque armado y la fuga de reos, las últimas capturas se reportaron el pasado jueves 2 de diciembre, cuando dos personas fueron asegurados por su presunta participación en el ataque al Cereso.

La Procuraduría estatal detalló que, de los 13 detenidos por los hechos, tres son internos recapturados.

La #PGJEH obtuvo la vinculación a proceso para nueve personas, entre ellas un adolescente, quienes enfrentan investigaciones por los hechos previstos como delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y evasión de presos con doble agravante, ocurridos en #TulaDeAllende. pic.twitter.com/00lspV1uC6 — Procuraduría Hidalgo (@PGJE_Hidalgo) December 7, 2021





