Por apoyo a adversarios, expulsa PRI a exalcalde y exdiputado: Alito

PACHUCA.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició un proceso de expulsión de Manuel Rivera Fernández, exalcalde de San Felipe Orizatlán, y del exdiputado federal Pedro Luis Noble Monterrubio, por apoyar a Morena durante la campaña, informó el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

"No lo vamos a permitir, lo vamos a señalar, porque ahora resulta ¡qué inteligentes! ¿no? Salir a decir: ´yo estoy con este candidato, pero ahora me regreso al PRI aunque pierda y quiero ser candidato del PRI, eso no va a pasar y la decisión, si violaron el estatuto, es expulsión del partido. Aquí no vamos a permitir traidores en el partido".

El artículo 65 incluye en el supuesto a quien "apoye públicamente, realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido político o de un candidato independiente, salvo en el caso de coaliciones o alianzas previstas en los estatutos".

En redes circulan fotografías de estos en actos proselitistas, además de que Noble Monterrubio –quien se desempeñó como secretario de Salud en el sexenio de Francisco Olvera y fue compañero de bancada de Viggiano– presuntamente participó en los Diálogos por la Transformación en el distrito de Atotonilco.

DESCARTA AYUDA DE FAYAD A MORENA

Hace tres días, la senadora panista Kenia López Rabadán aseveró que los gobernadores de Oaxaca e Hidalgo, Alejandro Murat y Omar Fayad Meneses, están ayudando a los candidatos morenistas para "quedar bien" con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a cambio de una embajada.

Al respecto, Moreno Cárdenas –quien tuvo diferencias con Fayad por la designación de la candidatura, que después superaron– sostuvo que existe "total respaldo" de la coalición Va por Hidalgo a la administración del exalcalde pachuqueño, además de que el mandatario debe tener "una posición institucional y respetuosa" con el resto de actores.

sjl