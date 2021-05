Por amenazas a reportero denuncian a policías municipales de Huejutla

HUEJUTLA. - Dos elementos de Seguridad Pública Municipal de Huejutla, fueron denunciados por el reportero José A. B. V., empleado de una casa editora local.

De acuerdo a la denuncia interpuesta por el comunicador, en su declaración menciona que el día lunes acudió a realizar sus labores como acostumbrada; tras recibir el reporte de la persecución de un hombre armado, se dirigió a la Comunidad de Chililico, Barrio La Peña, Huejutla.

En un callejón de este barrio, los policías municipales acorralaron al sospechoso, quien al verse rodeado dejo tirada el arma en el pavimento, al llegar al lugar, el reportero comentó que se dispuso a tomar fotografías y video, sin obstruir la labor policial, "fue entonces que el policía José Manuel Hernández se paró frente a mí para evitar que tomara gráficas".

Sin embargo, continúe realizando mi trabajo, pero me empujó diciendo que me retirara del lugar y me comentó que no podía grabar ni tomar fotografías.

El reportero agregó que el mismo policía, en distintas ocasiones que acude cuando existe alguna detención o accidente, trata de impedirle su labor como periodista, por lo que esta ocasión no fue la excepción.

Agregó que el día lunes otro policía identificado como Porfirio Agustín también se comportó prepotente y comenzó a gritar junto con otros uniformados que se retirara del lugar y fue cuando comenzaron a manotear tratando de quitarle su herramienta de trabajo (celular).

Porfirio Agustín de forma prepotente me dijo: y si me quieres denunciar denúnciame", señaló el denunciante.

Por el delito de amenazas, los dos guardianes del orden fueron denunciados y quedó asentada la carpeta de investigación 5-2021-00588, por lo que en cualquier momento serán requerido a rendir su declaración ministerial.





