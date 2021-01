Por abstencionismo, convocan a organizaciones a promover voto

PACHUCA. - El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) avaló la convocatoria para las organizaciones ciudadanas cuyo objetivo es la promoción del voto para el proceso electoral 2020-2021, en el cual se renovarán las diputaciones locales.

Cabe recordar que, en el marco de la pandemia, el abstencionismo de la elección de ayuntamientos fue alto, pues de un listado nominal de 2 millones 186 mil 338 pesos acudieron a las urnas un millón 176 mil 312, es decir, el 53.80 por ciento.

El secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta, señaló que también pueden participar aquellos organismos interesados en realizar actividades conjuntas con el instituto a efecto de incentivar acciones dirigidas a difundir materiales y celebrar actividades de capacitación.

"A efecto de tener una mayor participación ciudadana en la jornada electoral y combatir el abstencionismo, el instituto se podrá ayudar de organizaciones ciudadanas", explicó.

El año pasado solicitaron registro tres organismos: Centro de Desarrollo de Capacidades para la Resiliencia Comunitaria A. C, Psicología y Derechos Humanos A. C. y Consejo Estatal de Organizaciones Ciudadanas A. C.

Sin embargo, el IEEH negó el registro al último porque incumplió con establecer las líneas de acción de actividades, calendarización y objetivos en su plan de trabajo, pues el ente con sede en Tolcayuca sólo refirió que realizaría perifoneo y volanteo en todo el municipio, dice el acuerdo 44/2020.





mai