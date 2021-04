Políticas públicas pro mujer, oportunidades y no dádivas: Citlali Jaramillo

PACHUCA. - Citlali Jaramillo Ramírez, candidata a diputada local por el Distrito XII Pachuca de la coalición Va por Hidalgo, señaló que legislar e impulsar la aplicación de políticas públicas y complementar las existentes en favor de las mujeres que lo solicitan, son oportunidades y no dádivas.

Durante su recorrido por la colonia Adolfo López Mateos, reiteró que el impulso a las mujeres ha sido una causa trabajada desde hace varios años, y hoy se modifica ante el esquema de apoyo a ellas, al hacer frente a un colapso de la estabilidad emocional que ha generado la actual situación sanitaria.

Aseguró que impulsará la autonomía financiera para mujeres, debido a que en la mayoría de ocasiones al estar al frente de un hogar o en empleos temporales, enfrentan complicaciones para capitalizarse, ante la falta de oportunidades y no calificar en instituciones crediticias, cuando ellas aportan mucho al interior del hogar.

Citlali Jaramillo dio a conocer que, ante el aumento de la violencia familiar al interior de los hogares, se requiere generar promoción de valores familiares, lo que generará una recuperación del tejido social en los diversos sectores sociales.

"Quiero ser una digna representante de la gente, de lo que necesitan, hoy hacen falta muchas cosas, por supuesto yo estoy perfectamente clara de que la gente me contrata, tienen que conocer mi currículum, tienen que saber quién soy; soy una mujer de resultados con trayectoria amplia, que he transitado por los tres niveles de gobierno, que siempre me he caracterizado por ser una mujer íntegra, y esta vez, no será la excepción".

mai