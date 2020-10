Sin acreditar control de confianza, 18% de policías estatales: SESNSP

PACHUCA.- En Hidalgo 17.7 por ciento de los policías estatales en activo no han aprobado sus evaluaciones de control de confianza, por lo que no cuentan con la certificación obligatoria para desempeñar su trabajo. Además, casi el mismo porcentaje de elementos no cuenta con la formación inicial completa.

Aunado a esto, no hay suficientes oficiales en la entidad respecto al número de habitantes, hay rezago en la capacitación, tienen salarios por debajo de la media nacional y carecen de programas de ascenso, de acuerdo con el informe del modelo óptimo de la función policial, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con información proporcionada por las entidades.

En el informe, con corte al primer semestre de este año, señala que en Hidalgo hay mil 900 policías estatales en activo, de los cuales mil 880 fueron evaluados en cuanto al control de confianza y 332 no aprobaron los exámenes que les aplicaron, es decir, 17.7 por ciento. Mientras que a nivel nacional hay 131 mil 189 elementos, de los cuales 130 mil 133 aplicaron evaluaciones y de estos 7 mil 70 no las acreditaron, o sea, 5.4 por ciento.

Sin embargo, todos los policías deben aprobar y tener vigentes sus evaluaciones de control de confianza, de lo contrario deben ser separados de toda actividad operativa o con acceso a información sensible, y deberán ser dados de baja previa indemnización, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP).

Asimismo, solo 49 por ciento (930) de los policías estatales en Hidalgo cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), un documento que avala que un oficial cumpla con cuatro elementos clave para desempeñar su función: formación inicial, evaluación de desempeño académico, evaluación de competencias básicas y proceso de evaluación de control de confianza. Con la finalidad de garantizar que la población cuente con policías confiables, sin vicios y sin compromisos con otra causa que no sea la de velar por su seguridad, de acuerdo con el SESNSP.

De los policías que no cuentan con el CUP hay quienes ni siquiera tienen los conocimientos mínimos para llevar a cabo la mantener la seguridad pública. Por ejemplo, 334 elementos no cuentan con el curso de formación inicial terminado, es decir, 17.6 por ciento de los mil 900. Además, otros 334 tampoco tienen la evaluación de competencias básicas y 41 la de desempeño académico.

Tomando en cuenta que en Hidalgo hay alrededor de 3 millones 50 mil 720 habitantes, hay una cobertura de 0.62 policías estatales por cada mil habitantes. Mientras que a nivel nacional es de 1.04. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda un estándar mínimo de 2.8 policías por cada mil habitantes.

Según el Programa Rector de Profesionalización del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), los policías estatales deben actualizarse con una capacitación práctica de 30 horas mínimas anuales en materia del Sistema de Justicia Penal. Por lo que deben tomar tres talleres obligatorios: la función del primer respondiente, la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia; la función policial en los primeros actos de investigación, y un taller de investigación criminal conjunta.

Pero de acuerdo con el documento del SESNSP, solo 846 policías estatales de Hidalgo han cursado uno de los tres talleres, 841 solo dos y 837 los tres.

A pesar de que los policías estatales en la entidad cuentan con prestaciones mayores a las mínimas, su salario de este año es de 12 mil 408 pesos en promedio, o sea, 779 pesos menos que sueldo promedio nacional de 2019. Además, no hay programas de ascensos.

Por otra parte, Hidalgo cuenta con un el Instituto de Formación Profesional que cumple con los 12 rubros de equipamiento e infraestructura, así como con una Comisión de Honor y Justicia, y unidades de policía procesal, cibernética y operaciones especiales, señala el informe.





