Pobreza e inseguridad, el cáncer que lacera a Hidalgo: Julio Menchaca

Respeto a su trabajo. Conozco a muchas y muchos trabajadores de gobierno que lo han hecho bien durante mucho tiempo y son pilares, además es una forma muy honesta de ganarse la vida; conozco a otros que no se han portado tan bien y no tendrán cabida, pero quienes realizan de manera correcta su trabajo, incluso vamos a impulsar un servicio civil de carrera, que no sea tampoco una patente de gozo: ´ya tengo un puesto y nadie me va a correr´, si se incurre en irregularidades, si no se atienden metas, si no se atienden resultados, como en cualquier otro trabajo se va a prescindir de ellos, pero haciendo bien el trabajo, atendiendo bien a las personas, cumpliendo con sus obligaciones no tienen de qué preocuparse".