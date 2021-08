Plantean foros para pulir reforma vs maltrato animal

La organización Biofutura AC planteó la realización de foros para consultar a otras agrupaciones ambientalistas y reforzar la propuesta de la diputada Noemí Zitle Rivas para endurecer las penas contra quien maltrate animales en Hidalgo.

Aunque Jonatan Job Morales García, presidente del organismo, consideró adecuada el incremento en las penalidades hasta con 4 años de prisión para quien cometa este delito, mencionó que se requiere un estudio más profundo para que la ley tenga un alto impacto.

Lo que ella presenta tiene fundamento, pero carece de fundamentaciones jurídicas que tienen que empatarse con la legislación actual; entonces, de aprobarse como está, no tendría un eco como se quisiera. Pedimos platicar con ella y proponer los puntos clave que debe tener”, señaló.

La Silla Rota Hidalgo publicó que del 16 de agosto de 2016, cuando entró en vigor la tipificación del maltrato animal, al 30 de abril pasado, se registraron 72 denuncias, pero ninguna se judicializó en el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH).

“El problema es que cuando cualquier persona va a denunciar, no se le hacen caso. Así tengamos una cadena perpetua, no va a funcionar si los policías no saben actuar, si el juez no sabe, si el Ministerio Público o la Proespa, que es administrativo, no pasa nada", expuso.

Señaló que se busca avanzar “lo más posible” en la protección de los derechos de los animales, pues el objetivo final es prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos; no obstante, retomar este tema es benéfico porque la norma es de interés público.