Plantea Menchaca reingeniería de gabinete y auditar a gobierno saliente

PACHUCA.- Julio Menchaca Salazar, de Juntos Hacemos Historia, negó que exista un "pacto de inmunidad" con miembros de la administración saliente, por lo que se realizará una revisión y una reingeniería de las áreas que no funcionen.

"Tendremos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y si es necesario aplicaremos la Ley de extinción de dominio. No se trata de venganzas y persecuciones. El dinero que se utiliza de manera inadecuada es un delito. Tenemos que recuperar el recurso no utilizado para su fin, tiene que ser auditado, sancionado".

En conferencia de prensa, en la que presentó el Hidalgo con Potencia con potencia, fue cuestionado sobre si mantendrá la Unidad de Planeación y Prospectiva, así como la Secretaría de la Política Pública, creadas al inicio del inicio del sexenio, que ejercen este año 84 millones 580 mil 759 pesos y 150 millones 772 mil 891.

"Yo creo que esa secretaría (de la Política Pública) se formó para atender la proyección de una persona particular, se pensó más en el tema de un crecimiento político que en una necesidad del estado. Estamos analizando con el mismo personal, pero cómo potencializamos la estructura de gobierno".

Recordó que en los diálogos ciudadanos se pide la creación de muchas secretarias, de Migrantes, Indígenas o Mueres, pero señaló que se debe hacer eficiente a la burocracia, pues se aumentaron los recursos en "gastos superfluos" en seis años.

Negó también que en el relevo del Poder Ejecutivo estatal exista un tema de "revanchismo" con los trabajadores del gobierno estatal que no sean simpatizantes de la Cuarta Transformación.

"He procurado en el transcurso de mi vida estar construyendo y he participado en varias contiendas y nunca he utilizado eso para rencores personales. Es una magnífica oportunidad que se presenta para transformar el estado", mencionó.

Incluso, señaló que hay una traición a las militancias del PRI, PAN, y PRD con la integración de una alianza contraria a sus principios, por lo que los mismos simpatizantes se adherirán a la 4T; además, externó que tiene un respeto a la libertad de expresión.

Por otra parte, consideró "preocupante" el aumento del delito de extracción ilegal de hidrocarburo, el cual fue cambiado a delito grave en las cámaras, ya que hay otras actividades que se incrementan y derivan de este, como el secuestro o el cobro de derecho de piso.

Planteó que se realizará la transición a la Fiscalía General de la República (PGR), confirmar la Policía Violeta para atender a menores y mujeres, así como la Turística, además de profesionalizar a los elementos.





