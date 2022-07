¿Planes para el fin? Consiéntete en estos 5 salones de belleza mejor evaluados

PACHUCA.- Comúnmente, los fines de semana son usados para el recreo y ocio social, por lo que suele dedicarse más tiempo al arreglo personal, en ese sentido, LSR Hidalgo preparó un top cinco de mejores salones de belleza en Pachuca.

Lee más en LSR Hidalgo: Tras más de un mes "desaparecido" vuelve Francisco Xavier y habla con Menchaca

Las calificaciones fueron dadas por los usuarios mediante opiniones y estrellas en la aplicación Google Maps y parten desde las 4.9, pero puedes ayudar a los locales a mejorar su evaluación al usar sus servicios y dejar una reseña.

1.- Visage Salón

Abre el primer puesto del top Visage Salón con 4.9 estrellas y se ubica en la plaza Teresa 108, en el local siete, en Valle de San Javier; su horario de servicio es de lunes a sábado de 7 a 18 horas y además cuenta con contacto: 771 710 4053.

Foto: Maps

En ese sentido, algunos de sus clientes refirieron una excelente atención: "Me tratan como princesa", dijo una de ellas; mientras que también se destaca que se explican todos los procedimientos a realizarse o que se "rescaten" cabellos rebeldes.

2.- Unia Bonita

Apenas unos decimales al puesto anterior: 4.7 estrellas está Unia Bonita, que ofrece servicios en la carretera Cubitos-La Paz 121, en el local 17; igualmente abre de lunes a sábado de 9 a 20 horas. Su número para citas es 771 795 3024, así como Facebook.

Foto: Maps

Como su nombre lo indica, su especialidad son las uñas con la posibilidad de colocar en ellas varios diseños y ante ello en Maps se citan precios accesibles y buena calidad de materiales, además de atención personalizada por el personal.

3.- Divas Salón

Ya con una evaluación promedio: 4.4 estrellas, en tercera posición está Divas Salón, con domicilio en la calle Ignacio Allende 304 de la colonia Santa Julia. Las personas interesadas en probar sus servicios pueden ir de las 10 a 22 horas de lunes a sábado.

Foto: Maps

Al respecto, clientes asentaron un buen trato y profesionalidad de empleados, y aunque también hicieron énfasis en los precios elevados lo contrastaron con un "excelente lugar para maquillaje, cortes y cambios de look".

4.- Vanguardia Estilistas Galerías Pachuca | Salon De Belleza

Con 4.2 estrellas dadas en Google Maps producto de 208 opiniones está Vanguardia Estilistas Galerías Pachuca en Camino Real de La Plata 100, interior 163 B, de la Zona Plateada de Pachuca. Abre de 9 a 21 horas y el contacto es 771 133 0078.

Foto: Maps

"Me encanta cada que voy me dejan mi cabello increíble y mis uñas ni se diga preciosas y la atención me encanta te consienten mucho", expresó una clienta, además de que también ofrece servicio a varones como cortes y arreglos en barba.

5.- Enrique Bricker Pachuca

En el quinto puesto, y también con servicio unisex, está Enrique Bricker Pachuca con cuatro estrellas de calificación. Al igual que el puesto anterior este se localiza en Galerías Pachuca en Camino Real de la Plata, en Zona Plateada.

Foto: Maps

Abre de lunes a domingo de 11 a 20:30 horas; su contacto es el 771 133 0062 y además cuenta con página de Facebook. En sus comentarios, se sugiere preguntar por el estilista Jorge, además de que el servicio es excelente junto a la calidad.

cem