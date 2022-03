Plan Hídrico de Tula trasladaría inundaciones a Ixmiquilpan, advierten

PACHUCA.- La Red de Consciencia Ambiental, Queremos Vivir, advirtió que el revestimiento del Río Tula trasladaría la problemática de inundaciones con aguas residuales a Ixmiquilpan y Alfajayuca, asimismo, señaló que en el momento de que las autoridades federales pavimenten el Río Tula romperán el equilibrio ecológico del ecosistema regional creando una desertificación de la zona Tula-Tepeji pues se impedirá la filtración del agua al subsuelo, extinguiendo la vida vegetal y animal y condenando a la humana a migrar o morir.

Angélica Arellano, secretaria general del organismo, quien junto con vecinos, campesinos y comerciantes de la región Tula-Tepeji, acudió al Congreso local a respaldar un posicionamiento de la diputada Carmen Lozano sobre las obras en la ciudad de los atlantes.

Fotografía de José Antonio Alcaraz

En entrevista, los ambientalistas advirtieron que el proyecto del Plan Hídrico del Río Tula, presentado el 16 de febrero por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no es viable debido a que no resuelve los problemas ecológicos ni evitará una nueva inundación.

Especialistas internacionales nos han dicho que la solución a este problema (inundaciones) está aguas arriba, en el Estado de México y Ciudad de México. Ellos son los que nos generan la problemática al expulsar ese gran volumen de líquido; es como si tu vecino decide sacar su agua por tu jardín, tú no le vas a decir nada y asumirás los gastos para limpiar tu jardín, en lugar de decirle que se haga responsable", comparó Angélica Arellano.

De igual forma, otra solución, es que el agua residual, una vez haya sido tratada en el Valle de México, no en Hidalgo, sea distribuida en la zona agrícola de San Agustín Tlaxiaca, El Arenal y Actopan.

"Estos municipios necesitan el agua, pues el excedente que está dañado la vida en la zona de Tula, bien lo podrían mandar hacia esta zona", dijo la ambientalista y también vecina de Tula, luego que el diputado Octavio Magaña Soto presentara un exhorto para que se nombre un comisionado especial del Gobierno Federal que "esté las 24 horas" atendiendo las dudas que tiene la población, ambientalistas y comerciantes.

EL PROYECTO

Actualmente, dentro de la primera fase del Plan Hídrico para el Río Tula se realiza el desazolve de materiales lodosos, piedras y otras materias, así como el revestimiento en 3.5 kilómetros del cauce; además, la ampliación de los puentes Metlac, Zaragoza y Tres Culturas.

Hay especialistas que nos han asesorado y nos dicen que el pavimentar un río hará que el agua viaje con más velocidad, pues ya no tendrá todo el ancho con árboles y piedras que la detengan, y el problema será para los municipios de Ixmiquilpan y Alfajayucan", agregó Angélica Arellano.

La ambientalista dijo que el problema lo vislumbraron desde 2017, cuando la Conagua llegó con cinco constructoras para iniciar el proyecto de revestimiento de 19 kilómetros.

"En ese momento nadie de la población de la región sabía, por qué se inició un proceso de tala de 9 mil árboles y lo que nos iba a ocasionar el que pusieran un nuevo emisor para descargar en nuestro río el agua residual del Valle de México", indicó.

Por ello, pidió a los diputados y al gobierno de Hidalgo para que esta vez volteen a ver a la región Tolteca del estado, la cual, desde 2005 es considera la más contaminada del mundo ya que, además de ser la receptora de las aguas residuales del Valle de México, convergen industrias agroquímicas, cementeras, así como una refinería y una termoeléctrica.

´HASTA LA MADRE´: DIPUTADA

María del Carmen Lozano Moreno, diputada local y presidenta de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso de Hidalgo, aseveró que, por estos problemas ambientales y apatía de los anteriores gobiernos, existe un hartazgo social en todo el estado.

"No nada más Tula está molesto, ni sus habitantes están hasta la madre... también Ixmiquilpan, Tasquillo, Zimapán, Tlaghuelilpan... me atrevo a decir que todo el estado de Hidalgo estamos verdaderamente molestos y desconcertados porque la Conagua nos toma como un ´estado de sacrificio´ y que no está siendo considerado con calidad humana", dijo.

La legisladora del distrito de Zimapán dijo que Hidalgo ha sido generosos con la Ciudad de México y los estados de México y Querétaro.

A Hidalgo no le ha llegado la retribución de esa generosidad, pues las aguas negras que llegan de los emisores, nada más hacen devastaciones, no solo en Tula, sino también en Ixmiquilpan, Tasquillo y Zimapán, toda el aguas negras de los drenajes, que son un excedente que llega a la presa hidroeléctrica de Zimapán y se les regresa con energía eléctrica", indicó.





sjl